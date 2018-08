Tener un lunes del Piojito en agosto parecía imposible, hasta que se aprobó la ordenanza municipal que lo permitía a final de 2016. Desde el siglo pasado, en Cádiz se ha criticado al mercadillo del Piojito, a más no poder. Desde el siglo pasado, los partidos que han gobernado el Ayuntamiento (PSOE, PP y Unidos Podemos), los han tolerado, aunque a regañadientes, pues se insinuaba que es un perjuicio para el comercio gaditano. Desde el siglo pasado, los cambiaban de ubicación, mientras se le decía El Piojito, que es donde estuvo al principio, en pleno barrio de Santa María, junto a la plaza de la Merced. Pero nadie lo nombra por otros lugares donde se ubicó, como los alrededores del estadio Carranza; o el actual, en el Paseo de la Paz.

Para fastidiarlos, los llevaron al sitio donde más combate el levante. Pero ahora es lo primero que ven los visitantes, cuando llegan a Cádiz, por el segundo puente, en la mañana de un lunes. Y, además, fijarse: hasta El Corte Inglés se ha lamentado por la ubicación de su centro comercial. ¿Recuerdan aquella zona comercial del barrio de Astilleros? Abrieron tiendas de Inditex, empezando por Zara, pero Amancio Ortega y los suyos no resistieron. Allí lo único que ha resistido es El Piojito.

Por eso, en vez de criticarlo, hay que alabarlo. Algo tendrá El Piojito cuando ha sobrevivido a tres partidos políticos en el Ayuntamiento, a Carlos Díaz, a Teófila Martínez y a José María González. El Piojito ya es visitado por algunos cruceristas, igual que la Plaza. Yo los he visto allí, porque yo voy también, de vez en cuando.

Es un mercadillo maltratado. Algunos dicen que debería tener otro nombre menos cutre. Tampoco hace falta. El principal mercadillo de París es el de las Pulgas (Marché aux Puces de Saint-Ouen, oficialmente). Si lo tiene París, que es la capital del glamour, también lo puede haber en Cádiz, que no lo es. Y si se llamara Piojito Fashion Monday, o algo parecido, los cruceristas americanos lo entenderían mejor.

La moda del Piojito Fashion Monday es más china que francesa. En eso se parece a algunas tiendas de la calle San Francisco y al Hiper de la Zona Franca (que también es curioso, las chinerías en la zona empresarial por excelencia), pero conserva un estilo que no se debe perder. Aunque se podría mejorar y especializar la oferta. Aun así, es una bicoca para las tendencias influencers de las marías. Como diría un taurino de El Puerto, quien no ha visto una mañana de lunes en El Piojito no sabe lo que es un día de compras en Cádiz.