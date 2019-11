Piketty me pica

Van a volver loco a mi hijo de ocho años. Se hizo errejonista por lo de los fines de semana de tres días, que le pareció el programa político más extraordinario, ambicioso e ilusionante de cuantos se presentaban. En cuanto le cuente la propuesta del economista Thomas Piketty (Cliché, 1971) de «dar 120 mil euros de herencia a los 25 años» a todo quisque, Quique echa sus cábalas, seguro. Terminarán sacando un socialdemócrata de manual.

Por supuesto que el lector es libre de entender el primer párrafo como una crítica entrelíneas al infantilismo de esas propuestas demagógicas, que tienen mucho del espíritu del que reparte caramelos en la puerta de un colegio. Incluso, con más humor negro, podría subrayarse que desde luego que serían «de herencia» [sic] los 120.000 euros como dice Piketty, porque eso es clavarle la piqueta al sistema liberal [rip].

Con todo, tiene parte de razón, si no en las soluciones, sí en los síntomas. Es evidente el empobrecimiento general de las clases medias, mientras se enriquecen unos pocos y se engorda (eso no lo dice Piketty) el sector público hasta extremos de obesidad mórbida. La solución no será subir los impuestos al 90% a los ricos (que ya sabemos luego quienes los pagan), pero una solución hay que buscar.

No sé si Piketty ignora (de no saber) o ignora (de mirar para otro lado) el distributismo de Belloc y Chesterton. Se dieron cuenta con cien años de adelanto de que era fundamental asegurar el acceso a la propiedad de todos, porque la propiedad es libertad y dignidad.

Decirlo no es tan difícil. Lo asombroso es que en el tercer tercio del siglo XX se avanzó en la realidad. El incremento de las clases medias fue masivo, acompañado, además, con una alegría demográfica que ya quisiéramos y una presión fiscal irrisoria. Quizá no necesitemos inventarnos fórmulas abracadabrantes para solucionar problemas que ya se solucionaron una vez. ¿No deberían estar los economistas estudiando a tiempo completo aquel período?, como sugiere delicadamente el diplomático y escritor Mario Crespo.

Es probable que lo que encuentren colisione con sus prejuicios progresistas: un Estado mínimo, una libertad mayor, leyes pocas que se cumplían, valores valiosos, una política social subsidiaria, infraestructuras a largo plazo, solidaridad nacional… «Uf», resoplarán; pero, si de verdad les preocupan las distorsiones que tan bien ven, deberían atreverse a mirar más.