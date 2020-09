Personajes típicos de Cádiz

El líder del PP en el Ayuntamiento de Cádiz, Juan José Ortiz, ha calificado al alcalde de "personaje típico de Cádiz". Y el alcalde lo ha tomado como un piropo, ya que para un regidor municipal verse identificado "antes, ahora y después" como lo más característico o representativo de la ciudad que gobierna, no puede ser más que un elogio. De ahí, lo bien que ha recibido Kichi lo que pretendía ser una crítica y quizás esté sorprendido por la importancia que le da su rival en el Ayuntamiento a sus méritos: acompañar a su madre en la penitencia de una cofradía, por cierto, sin velar su presencia; lo de ser integrante de una comparsa, que me dicen que no es de las punteras sino del montón; y ser también uno más de los muchísimos que son aficionados del Cádiz C.F.

Realmente los méritos que ve Ortiz en el alcalde para ser un personaje típico de Cádiz son bastante desalentadores y no para ser imitados por la juventud, a no ser que haya buscado para darle el galardón un común denominador, igualando por lo bajo.

A mí se me ocurre que, para que no quede para la posteridad que Kichi es el personaje típico de Cádiz, repasemos la Historia reciente de esta ciudad y destaquemos a esos personajes históricos merecedores de ese galardón, dejando en paz a los vivos y buscándolos entre los fallecidos. Y sin necesidad de que sea uno solo, porque afortunadamente hay donde elegir.

El primero que se me viene a la mente es José María Pemán, cuyo gracejo y amor por Cádiz está fuera de duda; Federico Joly Hohr , que dedicó su vida y esfuerzos a este Diario, consumiéndose junto a la platina; José Pedro Pérez-Llorca, cuyo sentido del humor era célebre entre los que hicieron la Constitución española.

También ha habido mujeres, como Conchita Aranda, de los Gitanillos de Cádiz, que acaba de fallecer y que llevó el nombre de Cádiz por todo el mundo; y, por qué no, industriales de la Plaza como fueron José María Sánchez Vega y Vicente Alonso, que crearon riqueza y empleo.

Participe usted en esta encuesta para encontrar un personaje típico de Cádiz que tenga más merecimientos que los que hasta ahora ostenta Kichi. La Historia de Cádiz se lo agradecerá.