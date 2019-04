Personajes de actualidad

Al PSOE provincial de Cádiz le debieron sugerir que incluyera en la lista de candidatos al Congreso de los Diputados al juez Grande-Marlaska, nacido en Bilbao con una brillante ejecutoria en la carrera judicial y que actualmente desempeña la cartera de Interior del gobierno de Pedro Sanchez. Cuando esa lista propuesta llegó al comité federal la devolvió a Cádiz, enmendada y en ella figuraba como número 1, el magistrado, colocación razonable porque es una persona importante en la judicatura española, presidente de Sala, vocal del Consejo General del Poder Judicial (propuesto por el PP) contundente contra el terrorismo de ETA y otras actuaciones muy sonadas.

Los comentaristas subrayan su perfil conservador en sus actuaciones profesionales, no así en su vida privada, porque hizo pública su homosexualidad, casado con otro hombre, cuando por la ley de Zapatero se hizo posible el matrimonio entre personas del mismo sexo. Después de contraer matrimonio publicó un libro de memorias y en él cuenta que cuando comunicó a su madre su condición de homosexual, fue tal el disgusto de ella, que no salió de su casa en 15 días y que estuvo sin hablarle 6 años. Muy comprometido con la comunidad LGTBI, hasta el punto que la Asociación progresista de jueces había pedido su cese del Consejo del Poder Judicial. Se le ha preguntado cuál es su vinculación con Cádiz, pregunta innecesaria porque los diputados del Congreso en España no tienen, como los ingleses, una gran inmediación con los habitantes del lugar por el que son elegidos. En todo caso a la pregunta innecesaria, contestó que pasa unos días con su marido, en temporada baja, en Costa Ballena. Hoy, existe y no desde hace mucho tiempo, una consideración distinta de la homosexualidad que se entiende como una opción distinta de la sexualidad. Pero como no siempre ha sido así, a los jóvenes gaditanos nos enfadaba que se considerara a Cádiz como el lugar donde había más homosexuales, cuando no era así, producto esto de una falsa leyenda, que seguro que el comité de listas del PSOE no ha tenido en cuenta.

Otro personaje importante, este sí gaditano, que usa como nombre artístico Alejandro Sanz, nacido en Alcalá de los Gazules, cantante con más de 25 millones de discos vendidos y que suma más premios que ningún otro. La familia de su madre, de apellido Pizarro sí que cuenta con políticos importantes, pero es él el que ha sido distinguido como Hijo adoptivo de Cádiz y tiene tantos seguidores que habrá que proceder al sorteo de las entradas para el evento, ante la evidencia de que habrá más interesados en asistir que plazas disponibles.