Me molesta mucho que me hablen "bien" de Napoleón, un militar imperialista que no tuvo reservas en ordenar degollar a miles, ocupar reinos ajenos, saquear, robar, destruir. Asesinar. Francia es otra cosa. Digo que hizo su revolución y luego constituyó una República modélica, en muchas cosas. Una historia sangrienta se alternó con otra de gran nivel de civilización. No ha pedido perdón, que yo sepa, por la destrucción de Europa, la guerra de España, que en España siempre hemos dicho de "independencia", ni ha devuelto todo lo robado, saqueado, esquilmado. En la Europa central, Egipto, en Rusia… Ni ha resarcido a los estados que invadió y sojuzgó. Su tumba ocupa un lugar privilegiado de Paris. Sigue siendo considerado como uno de los actores de la grandeza de Francia. Inimaginable la extracción de su ataúd para llevarlo a un cementerio discreto, un panteón familiar, por sus muchos crímenes.

Vuelvo en estos días a leer El fin del 'Homo sovieticus', de Svetlana Aleksiévich. Es un libro fascinante y sobrecogedor, la gente habla libremente del pasado comunista y el presente enloquecido de Rusia, en el que un coronel de la KGB se ha hecho con el poder del inmenso país. Con conclusiones deslumbradoras e iluminaciones aterradoras de lo que fue la época soviética, no de sesudos intelectuales y ensayistas sino del puro pueblo que habla libremente. Al mismo tiempo que se acerca el Día de la Hispanidad, la Fiesta Nacional de España, o cómo acabe llamándose el 12 de octubre. Y la petición reiterada de perdón que nos exige el presidente de la República de México, y otros líderes hispano americanos. Más concretamente pide que el Rey Felipe VI lo haga en nombre de la dinastía histórica, o sea, todos los reyes de España desde 1492 hasta nuestros días. El Papa de Roma ha puesto ya la alfombra roja y el reclinatorio para que se arrodille el Rey católico de España, responsable desde el inicio de la conversión del inmenso continente al catolicismo romano. Ni lo comento. Tiempos recios, como dijo el Nobel peruano, estos tiempos en donde la bandera del indigenismo ha sido levantada por la izquierda, conociendo la verdad de unos hechos que no en todas partes fueron iguales. Da igual, un poco como aquí y allí, la política se ha degradado casi definitivamente. La primera víctima es la verdad. Histórica y general. Porque hace más de dos siglos que aquellas tierras de España se independizaron e iniciaron su propio camino. ¿Es un tiempo suficiente para exigir responsabilidades? A los que lo hicieron, claro. Los problemas abruman, el hambre se extiende, la violencia abunda. Las sociedades se empeñan en la vaina. ¡Que viva México!