Pérdida de tiempo, pérdida de vidas

Tal vez periódicos e informativos deberían dedicar el 90% de sus espacios a la pandemia y a su progresión cada vez más preocupante en Europa y devastadora en España; y a explicar a los ciudadanos por qué somos el país con más infectados y fallecidos de Europa, qué han hecho bien otros países y hemos hecho mal nosotros, por qué el Gobierno intervino Madrid y no ha intervenido Navarra pese a que lidere los peores indicadores en España y Europa, qué papel juega la descentralización de la sanidad y de otras competencias en el caos imperante entre administraciones nacionales, autonómicas y locales -ayuntamientos mirando a los gobiernos autonómicos y estos mirando a Madrid-, qué responsabilidades tiene el Gobierno de España en la pésima gestión de la pandemia en general y -ya sin la excusa de la sorpresa- de la desescalada que ha metido a España este verano en una segunda oleada made in Spain que ahora se está sumando a la que se exapande por Europa empeorando nuestra pésima situación (la viróloga Margarita del Val hace dos meses: "Estamos viviendo una segunda oleada y es fundamental que no se junte con la del otoño"; Margarita del Val hace dos días: "En Europa sólo España ha tenido oleada de verano… Ahora el resto de Europa está con la de otoño, que puede estar arrancando en España… Si no se paró en verano, que nadie piense que se parará en otoño… España se encuentra ya en la tercera oleada: la primera fue en marzo, la segunda en verano y ahora ha empezado la oleada más temida, que es la de otoño").

De esto deberíamos ocuparnos casi exclusivamente. Porque la pésima gestión española de la pandemia por el peor Gobierno y la peor oposición de nuestra historia democrática es la cuestión política más relevante en este momento. Mucho más que la payasada de la moción de censura, Carmen Calvo resucitando el tópico franquista de la anti España y la anti patria para adjudicárselo a Casado o Sánchez llamando lucha armada al terrorismo vasco etarra. Los retrata, desde luego. Pero aún más lo hacen los datos de la pandemia en España.

Nota frívola a pie de página: Leo que en la entrega de los Premios Billboard se va a nombrar a Enrique Iglesias Top Latin Artist of All Time. Y me acuerdo -hago salvedad de los españoles- de Gardel, Piazzola, Chabuca Granda, Óscar Avilés, María de Jesús Vásquez, Zambo Cavero, Mercedes Sosa, Chavela Vargas, el Trío Matamoros… En fin…