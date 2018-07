Perder el tiempo

Hace 35 años se aprobó el Documento para la Coordinación Urbanística de la Bahía, un interesante trabajo bajo la dirección de Florencio Zoido donde se establecían las bases para el desarrollo de los municipios de la comarca. Por entonces ni se había pensado en hacer los Docklands en Londres, que ya están terminados, y aquí andamos todavía en debates. Se hablaba de promover el uso del transporte público en la Bahía de Cádiz que se concretó 10 años más tarde en el Plan Intermodal de Transportes. En este documento se insistía con datos concretos sobre las inversiones que se debían realizar para conseguir que la relación en los trayectos dentro de la Bahía fuera cada vez más favorable al transporte público, al ejemplo de lo que se hace en las principales ciudades europeas. El transporte público es sostenible y eficiente, requiere poca inversión en infraestructura y devuelve a las vecinos el disfrute de la ciudad. Se nos anuncia otro plan de transportes. Si en el anterior se pretendía que el vehículo privado pasara del 80% al 65% , ahora se ha detectado que el proceso seguido estos años ha ido en camino inverso. El transporte público no solo no ha mejorado en su porcentaje sino que ha bajado del 20% al 13% aunque el delegado de Fomento dice que nadie tiene la culpa e incluso consigue afirmar, sin ruborizarse, que las administraciones no han hecho nada para promover el vehículo privado, como en "La vida de Brian" :salvo decenas de aparcamientos en superficie y subterráneos, el nuevo puente, el soterramiento, el tercer carril en el Carranza o las variantes de Jerez, San Fernando, Chiclana, Puerto Real y El Puerto. Apenas miles de millones de euros en inversión . Según la gerente del Consorcio Metropolitano de Transportes el problema está en la tendencia natural de los ciudadanos a coger su vehículo privado. Se pusieron los catamaranes y se ha iniciado una red de carriles bicis y senderos, quizás algún año de estos se ponga en marcha el tranvía Chiclana- Cádiz aunque yo no espero vivir para ver el que una Puerto Real con la capital por esa plataforma reservada del nuevo puente que costó 100 millones y que sigue sin uso. El delegado no ve lo obvio quizás porque sea marxista "va usted a creer lo que vean sus ojos o lo que yo le diga", y si la gerente cree en el destino manifiesto, para qué tomarse la molestia de redactar un nuevo plan que no servirá para nada, como aquel lejano documento que no sirvió de nada , o el que se va a hacer ahora que tampoco servirá para nada.