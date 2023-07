Buscando similitudes musicales con la actuación del dúo Pedro & Yolanda en el debate no me sirven Ike y Tina Turner, aunque tengo mis sospechas de que, de poder, ella haría con él lo que hizo Tina cuando Phil Spector lo echó del estudio para grabar River Deep-Mountain High. Tampoco me sirven Frank y Nancy cantando aquello de “And then I go and spoil it all / By saying something stupid…” porque no dan la talla de La Voz ni de su hija y además dudo que remataran, como hace la letra de la canción con “…like I love you”. Se necesitan, pero dudo que se quieran. Por eso mucho menos me sirven los apasionados Gainsbourg y la por desgracia recientemente fallecida Birkin. En lo que a talla se refiere ni se me ocurriría compararlos con Ella & Louis o con Richard Beymer y Natalie Wood cantando Tonight en una escalera de incendios (aunque le pega a los perfiles digamos que no muy espontáneos y sinceros de Pedro y Yolanda que Richard y Natalie hicieran playback, doblados por Jimmy Briant y Marnie Nixon).

¿Sergio y Estíbaliz? Demasiado tiernos, y ni sus más incondicionales fans destacarían la ternura –al menos en sus vidas públicas– como su rasgo más reconocible. Quizás Pimpinela, pero no tienen su gracia de serial radiofónico o culebrón. O tal vez Camela, pero está claro que les falta la gracia desprejuiciada, la simpatía y la espontaneidad de Dionisio y María de los Ángeles. Las peleas en broma de Juanito Valderrama y Dolores Abril –aunque en el debate a dos (Pedro y Yolanda vs. Abascal) se dieran sus pellizquitos– plantean el mismo problema de la gracia y la simpatía que no son dos de sus dones. ¿Y Emma Stone y Ryan Gosling cantando A lovely night en la cursilada de La La Land? Demasiado suavones.

Quizás, de entre todos los dúos formados por un hombre y una mujer, sea el de José Guardiola y su hija cantando Di papá en versión radicalmente laica lo que más podría parecerse a la representación del aburridísimo debate a tres que en realidad eran dos: “Di Pedro, ¿dónde está el buen progreso? Dímelo, dímelo…” canta Yolanda. Y Pedro le responde: “Pues sí, corazón, sé donde está, está en ti y en mí”. Junto a ellos, con su perfil de barba puntiaguda que recuerda a la caricatura de Anguita por Peridis, Abascal era algo entre el convidado de piedra de Don Giovanni, don Cicuta y Paul Naschy con una chaqueta un par de tallas por debajo de la suya. ¡Vaya trío que en realidad era un dúo!