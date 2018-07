Pedro, The Killer

Hay que reconocerle a la ministra Carmen Calvo su habilidad lingüística, su capacidad de inventiva, ese arte eufemístico tan nuestro de ponerle a las cosas un nombre menos problemático. Si resulta que el presidente Sánchez –que iba a ser interino y va a acabar siendo eternino– tiene a bien acudir en avión oficial y con su esposa al concierto de The Killers pues se monta una recepción informal con Ximo Puig de media horita y solucionado. ¿Y si se filtra a la prensa? Pues Carmen Calvo convoca a su comité de expertos, una suerte de Equipo A de la comunicación política, y acuña un concepto glorioso: la Agenda Cultural. “No, no, para nada. Si Pedro es una jartá de ahorradó. ¿Pedro? ¡Ni mijita! Vamos, que lo que él quería era irse al concierto haciendo autoestop, pero le dijeron el jefe de gabinete y el encargado de seguridad y el baranda de protocolo “¿y si te recoge un sociópata en la autopista? ¿Quién va a gobernar España? ¡Los radicales se nos van a subir a las barbas!”. Y, claro, Pedro pensó en su esposa, la pobre, y en los españoles, en todos y cada uno, y cedió a regañadientes, “bueno, venga, vale”, dijo. “Pero que conste que lo hago por España”.Calvo lo advierte: “Él no iba ni a ir, pero se debe a su agenda, a su agenda cultural. Hablamos de The Killers, el grupo más jodidamente (sic) importante desde que The Beatles cruzaron por Abbey Road. Es jodidamente (sic) fundamental que el presidente del gobierno de España haga acto de presencia en un evento tan cultural, multitudinario y esencial. Por España, que quede claro”. Uno se queda pensando en esto con carita de Monedero en un fumadero de opio y en verdad-verdá la ministra tiene su poquito de razón. Si Pedro Sánchez va a ver a The Killers ello fomenta y publicita el nuevo aeropuerto de Castellón, que ya era hora, por no hablar de que es una manera más de ser socialdemócrata: ¿Que Ryanair deja en tierra a 50.000 personas por una huelga bárbara? Pues el español se busca la vida (sin ser un esquirol). ¿Que este viajecito de ida y vuelta del Air Force One – Spain Zero cuesta quince mil euros? Más se gastaron los de la FAFFE en puticlubs en los dominios de Susana Díaz y tampoco se ha hablado tanto del asunto; total, una confusión tarjetera la tiene cualquiera: la goma siempre te lleva al plástico. Pero en realidad hay algo que no me acaba de gustar de todo este tinglado de la agendita cultural –eufemismo de “mis vicios los paga España”– de Carmen Calvo: podemos perdonarle a Pedro Sánchez que use su cargo para irse con su esposa en avión oficial a un concierto a Castellón, incluso aunque haya gastado un tanque de esa gasolina cuyo precio nos han subido. Pero lo que jamás podremos perdonarle al presidente del gobierno es que sea fan de The Killers. Eso es de fachas.