Pedro, Pablo, ya basta

Investir significa, según la RAE: "Conferir una dignidad o cargo importante". Se da por hecho que para llegar a eso hay que merecérselo, sobre todo si estamos hablando de una responsabilidad del tamaño de un presidente del Gobierno. Pedro Sánchez ya sabe cuánto pesa el cargo y lo que le ha costado ganarlo. El tira y afloja que se trae con Pablo Iglesias a mí me suena a teatro y me pasa lo mismo que con las obras teatrales, que si duran tanto y no consiguen engancharme se me hacen largas. Esta ya se ha pasado de rosca. Me he dormido y vuelto a despertar y la función sigue en el mismo punto. Termine como termine, sean puro cuento estas desavenencias o continúen así de empecinados en llegar a nuevas elecciones, tengo muy claro que los votantes no somos los culpables de llegar aquí. Si los ya candidatos en 2015, 2016 y 2019 no son capaces y nos 'obligan' a votar de nuevo, creo que nos merecemos que, al menos, sea a otros líderes.