Pedro contra Alejandro

La mala gente dice que los tres reyes magos de este año van a ser Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Oriol Junqueras. Este trío no ha llegado de Oriente siguiendo a una estrella, sino que por culpa de la conjunción astral de la que habló Leire Pajín en los tiempos de Zapatero, han montado un contubernio el 4 y el 5 de enero, cuando otros años la gente sólo pensaba en las cabalgatas. La seguridad de Cádiz para custodiar bien a Alejandro Sanz, como representante del rey Melchor, se queda en nada si la comparamos con lo que han organizado esos tres, que le van a poner carbón a España y a los españoles, según van diciendo los de las derechas, que también son tres: Pablo Casado, Inés Arrimadas y Santiago Abascal. Aunque con poca magia, porque entre los tres no se van a comer ni un roscón. Suma y sigue.

En Cádiz tendrá Alejandro Sanz una difícil misión: impedir que Pedro Sánchez le robe los minutos de gloria. Las portadas del 6 de enero iban a ser de Alejandro Sanz, Antonio Martín, Diego González, de la estrella Niña Pastori y del cartero José Manuel Caneda. Sobre todo de Alejandro Sanz, de quien se dice que ha sido rey mago gracias a nuestro alcalde Kichi, que previamente lo había declarado Hijo Adoptivo. Se apuntó un tanto y se lo ha estropeado su colega Pablo Iglesias. A ver si no podrían haber esperado al martes 7 de enero para empezar la investidura. De verdad que a la gente le daba igual, no hay prisas. Todavía no ha ganado una investidura por derecho y vive en la provisionalidad. En los tiempos de Franco había alféreces provisionales, y en los tiempos de Sánchez hay presidente y ministros provisionales. Este es un país provisional.

¿Y los taquígrafos y taquígrafas del Congreso? ¿Nadie piensa en ellos? Son como los peajistas de las autopistas, que ni a los sindicatos le importa si pierden el trabajo. Los taquígrafos y taquígrafas son un oficio antiquísimo, que pronto se podrá sustituir por robots apuntadores. Con la ventaja de que los robots no piden juguetes para sus hijos y no les importa trabajar el 5 de enero.

Se van a cargar España y, además, sus tradiciones. La gente se lo toma como un sarampión. También esto pasará, que es el título de una novela de Milena Busquets. Todo pasa, pero la Cabalgata de los Reyes Magos de Cádiz pasará con limitaciones, y tiene el recorrido más corto de Andalucía. También la Cabalgata pasará, y puede que en 2021 salga de la Glorieta. Entonces habrá otro rey Melchor, que no se llamará Alejandro, y no se sabe tampoco cómo se llamará el presidente del Gobierno.