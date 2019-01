Patrimonio abandonado

He de confesar que no sé muy bien cuál es la mejor solución para los restos encontrados en la calle Berrocal , sobre todo si tienen el valor suficiente para impedir la actuación urbanística en curso. Me parece de un oportunismo exasperante la postura del Equipo de Gobierno, que tiene abandonado el patrimonio gaditano pero se apunta ahora al tren barato de la conservación in situ. Me da a mí que el interés real de estos restos residen en el sitio donde se han encontrado más que su valor arqueológico ya que se trata de unos cuantos muros almohades. Paralizar o eliminar el proyecto de edificio porque se nos dice que tienen una gran importancia me parece simplista ,sobre todo que se diga cuando están cerrados a las visitas los restos encontrados en General Ricardos, en Sacramento, Entrecatedrales y con problemas en Gadir. La Torre de Levante cerrada y el patrimonio gaditano dejado a su suerte. Eso sí, hay que formar un revuelo por un muro almohade que nadie visitará, llegado el momento, por su escaso interés. Esa sobreactuación no se corresponde con que el Ayuntamiento actúe en esta materia. A lo ya citado conviene recordar que el castillo de San Sebastián está destrozado, no solo por el tiempo que ha estado cerrado el Paseo Fernando Quiñones mientras nada se sabe de un proyecto municipal para su recuperación o su uso. Las murallas de la ciudad tienen trozos con amenaza de ruina. Si uno se da un paseo por el Casco puede ver una barbaridad detrás de otra: gente que ha levantado un piso en la azotea de manera clandestina, uso generalizado del metacrilato en los comercios, extensión del empleo del aluminio y el PVC aunque esté prohibido, plazas llenas de mesas y sombrillas una de su padre y otra de su madre, veladores convertidos en extensiones de negocios, cables que cruzan las calles o trenzados sobre las fachadas, tubos de acero para que bajen esos mismos cables, cajas de registro de luz o agua de chapa en fachadas históricas, todo el que quiere pone una placa en la fachada de la manera que le da la gana, vuelven los anuncios en banderola, las Puertas de Tierra abandonadas, contendores de basura de colores chillones junto a enclaves de alto valor paisajístico e histórico, ahora se han puesto postes con cámaras junto a templos de alto valor, el proyecto de hotel sobre la estación, papeleras metálicas. En definitiva, el patrimonio de la ciudad está en estado de abandono mientras el Equipo de Gobierno se engola con los restos de Berrocal. Paradoja.