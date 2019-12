Los primos Contreras van camino de récord. Los vaivenes de Carbures- Airtificial tienen toda la pinta de seguir la estela de tantos proyectos en Cádiz que se estrellaron , tipo Delphi, Cádiz Electrónica, Polanco, Gadir Solar y Zahav Motor, algunos de los cuales fueron calificados, justamente, como cazasubvenciones, aunque en su día se presentaron como ejemplo de creación de empleo. Empresas montadas al calor de las ayudas públicas que luego desaparecen sin dejar rastro: 10 años después estamos a la espera del juicio por Bahía Competitiva. Eso sí, un petardazo como Torrot va a dejar huella en los anales de la historia moderna. Aquella mágica presentación con los Contreras de maestros de ceremonias y la plana mayor de la política institucional delante de las naves de Altadis para luego pegar un gatillazo . ¿Nadie en la Zona Franca pidió garantías para el proyecto?¿Cualquier vendedor de crecepelo llega y dice que va a montar una fábrica y todos le reciben con los brazos abiertos? Por si fuera poco la delegada Especial del Estado no quiere dar información, como si este organismo público fuera una entidad privada suya. Así que todas esas motos eléctricas para las que había tantos pedidos han quedado, por ahora, en el olvido, a la espera de que llegue otro primo y ponga dinero. Como cantaba Pablo Carbonell en Toreros Muertos: "dónde estará ese primo que firme este papel, el banco me dé unos kilos y yo me pueda perder. Necesito un avalistas para irme de turista". A ver si algún pringao que maneje dinero público suelta la guita .

Yo, sin ir más lejos, propongo una solución: construir o ensamblar patinetes eléctricos. El furor por este mecanismo de transporte público ha llevado a que El Corte Inglés de Cádiz sea uno de las que más unidades coloca en toda España. Se ve que la propensión gaditana a la flojera, como cantaba el Yuyu , es una fuente de empleo y riqueza. Medio Cádiz se desplaza de su casa a la del vecino en este artefacto así que Iván Contreras podía cambiar al "ciclomotor capicúa que primero se sitúa" que decían hace años por la megafonía de la playa, por patinetes. Se ve que ese gran intelectual que es Tony el del Burger lleva razón y el resto de los gaditanos estamos equivocados. Por si fuera poco en Cádiz nadie hace caso a la normativa de uso, los usuarios van lanzados por aceras, zonas peatonales y de aquí a nada los verá cruzar veloces por el pasillo de su casa. Meticulosas ordenanzas que no sirven para nada. Esto es Cádiz.