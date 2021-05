Esa era la solución que daba el guiñol de Javier Clemente en el memorable programa de Canal+ que dirigía Tony Martínez (hoy en "Todo por la radio", genial también). Así actúan los políticos gaditanos , a falta de ideas para ejecutar en función de las competencias de cada administración. En el Ayuntamiento y en la Diputación están todo el día instando a otros gobiernos que hagan tal o cual cosa, incluso se insta a la ONU, a la Unión Europea, a los gobiernos de Israel y Marruecos , al Consorcio Airbus o a quien sea menester, sin miramientos. Agárrame el cubata que voy a pegarle una "instada" a Netanyahu que se va a cagar la burra. Apártate que voy, tengo aquí una propuesta para instar al Gobierno de España contra los menores no acompañados. Todo por ese estilo. Supongo yo que la Junta de Andalucía o La Moncloa tendrán una trituradora especial para todas las resoluciones en las que se insta cualquier paparrucha. Otra versión del patapún parriba son las ordenanzas que propone el PSOE, su portavoz no debe tener mejor idea que resolver todo a base de una ordenanza municipal, sea para el nomenclátor, para el Estadio o para la concesión de ayudas sociales. Es la nueva versión de "cuando no se quiere hacer algo se crea una comisión", en este caso "cuando no se sabe qué hacer se propone una ordenanza". Luego está la versión del impar Paco Cano, que todo lo resuelve a golpe de Plan Director. Engatusó a unos cuantos con lo del Plan C y ahora, como no tiene competencias en las que emplear su tiempo de liberado político, propone un Plan Director para la Casa Iberoamérica, para las murallas o para lo que sea menester. Hagamos un Plan Director sobre Arte y Naturaleza, o sobre El Tercer Puente, por decir algo. Lola Cazalilla también hace su propio patapún con los foros esos de carnaval donde comparsilandia se reúne para decir alguna cosa que otra al objeto de que el Ayuntamiento decida "unos me dicen hazlo, otros que no lo haga, y al final yo hago lo que a mí me da la gana" según el cuarteto del Matos, Padilla y Caracol. Entre foros, planes directores e instancias diversas estamos que nos salimos del pellejo. Como decía mi padre "comer no comeremos pero joder… joder qué hambre pasamos". Montaremos todos los espectáculos del mundo, expertos en postureo, le diremos lo que tienen que hacer a jefes de gobierno, pondremos pancartas en la fachada del Ayuntamiento o de la Diputación, todas esas cosas que se hacen para la galería y que a la postre lo que quieren decir que gobernar, lo que se dice gobernar, que lo hagan otros, que es muy aburrido arreglar calles, rehabilitar edificios, limpiar la ciudad, recoger las basuras o decidir cómo se usa el presupuesto. Entretenidos estamos.