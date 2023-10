El tipo puede cambiar de todo: puede cambiar de cara , de familia, de casa, de novia, de religión. Pero hay una cosa de la que no puede cambiar… no puede cambiar de pasión”. Así dice Guillermo Francella en la maravillosa película El secreto de sus ojos. Perseguían a uno cuando se dieron cuenta que era de Racing de Avellaneda, en cuyo estadio lo encontraron. Normalmente la gente se hace de un equipo por razones familiares: su padre era de uno, lo llevaba al campo y le introdujo en la afición. Hay un maravilloso anuncio de la Señora Rushmore para el Atlético de Madrid que lo ilustra muy bien. Luego hay gente que se hace del equipo de su ciudad, cuestión azarosa porque quiere decir que si viviera en otro lugar sería del equipo de ese sitio. Así hay gente del Cádiz que si viviera en Málaga sería del Málaga, si en Granada del Granada, el azar les hizo vivir en una ciudad donde la mayoría son del equipo local, se apuntaron donde sus vecinos. Luego los hay que se hacen del que gana, si el Madrid lleva una racha de victorias habrá una generación de madridistas, en tiempos de Messi se hicieron culés muchos españoles. Hay gente que necesitan sentirse ganadores en algún momento de su vida, siquiera para mejorar una vida anodina. Todas las razones son aceptables, tuviera que ver. En los momentos en los que un equipo va bien, salen aficionados de debajo de las piedras. Cuando las cosas van mal, baja la afición. Manuel Vizcaíno llama a los más fieles al Cádiz los abonados de 90 euros, los que estaban con el equipo en Segunda B que son una minoría dentro de los 18 mil abonados que tiene la entidad, con su cuarta temporada en Primera. Aunque todos esgrimen algún recuerdo del Mármoles Macael o el San Roque de Lepe, al final los números no engañan, los 18 mil no estaban en el pozo aunque ahora presuman. Comprendo que es difícil seguir a tu equipo en los peores momentos, nadie quiere sufrir más de la cuenta, lo dice uno que vio al Atleti contra el Xerez en el campo de El Palmar de Sanlúcar. Los que no tenemos partido político ni religión usamos nuestra pasión por un equipo como válvula de escape para dar rienda suelta a la irracionalidad, eso de “que gane mi equipo aunque sea de penalti injusto en el último minuto”, qué manera de sufrir. Es difícil ser de un equipo minoritario, lo mismo que debe ser difícil ser del Cádiz en Jerez y aún más lo sería ser del Xerez en Cádiz, máxime cuando este equipo está en la quinta división. Insisto: ir por la calle Ancha con camiseta del Cádiz, calzonas, gargajillos, mariconera y las gafas de sol sobre la cabeza es de mamarrachos, lo cual no quita para dar las gracias a la Peña Cuatro Gatos . “No me habléis de resistir, es mi Atleti de Madrid”(Leiva).