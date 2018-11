Si es cierto que Theresa May llamó por teléfono a Pedro Sánchez para pedirle que no le creara más dificultades que ya tenía bastantes en su gobierno y con su parlamento, francamente, Fabián Picardo es un bocazas. Para mí incomprensible que, cuando la parte que se obstinaba en oponerse a los acuerdos del Brexit, y vetarlos llegado el caso, o sea, la parte española, finalmente se aviene y conforma con los avales de la UE y del Reino Unido, el premier de la Colonia se descuelga con la coz de que lo acordado y que hizo levantar el "veto" a los acuerdos es "papel mojado". No sé si en inglés "papel mojado" es la traslación exacta de lo que es en español, que es algo sin valor alguno, humo, nada. ¿Es esto lo que ha dicho Picardo? A nuestro ministro de Exteriores estas palabras le han sacado el desdén metafísico: con este tipo, con un tipo que dice lo que ha dicho Picardo, no se puede hacer nada, ni convenir nada.

De cualquier modo, Gibraltar es algo minúsculo para lo que ha costado sangre, sudor y lágrimas acordar. El divorcio pero menos del Reino Unido con la Unión Europea, que todavía puede volverse atrás, es un gigantesco disparate político que puede salirnos caro a todos. Lo de Gibraltar, bueno, es el lobby permanente, un reguero de dinero para tapar muchas bocas y unos cuantos parlamentarios británicos henchidos de un patrioterismo de otro tiempo con gin-tonic. Cambiaría radicalmente cuando un submarino nuclear "pegue un explotío" y se lleve por delante la mitad de la población de la roca y gran parte de la comarca gaditana del Campo de Gibraltar. O cuando España haga de verdad sus deberes, que no lo ha hecho bien nunca en los tres siglos de ocupación inglesa. ¿Cerrando la verja? Haciendo lo que proceda para que no se produzca el pavoroso número del contrabando de tabaco y demás suciedades y porquerías financieras. Y dando trabajo a esos "diez mil" campogribraltareños que "cada día" entran en la Colonia a ganarse un jornal. Cosa que no creo. Que sean diez mil, digo. Un Estado debe comportarse porque si no lo hace está obligado a oír en la posición de firmes que un alcalde de un pequeño pueblo, como es el premier Picardo, eche cojones amparado por la Royal Navy y la Royal Money de su Graciosa Majestad.

Pedro Sánchez ha tenido con esto dos minutos de gloria. Uno de patriotismo y otro de lo mismo. Cuando dijo que no firmaría y cuando dijo que ahora sí, ahora firmaba. ¿Qué tinta lleva la pluma? Sobre papel mojado va la rúbrica.