Conozco a más de un indignado con la política de aparcamientos del Ayuntamiento de Cádiz. Coincide que suelen ser gaditanos expatriados a municipios vecinos de la bahía. Les da coraje que cuando vienen los domingos a la playa con el resto de su familia tienen que dejar el coche muy lejos o pagar una pasta. Lo siento, pero ahí no vas a encontrar mi apoyo, amigo mío. Las zonas verde y naranja están para facilitar la vida del gaditano empadronado por encima del turista. El que venga de visita, que ande un poco o que pague. El que tiene que aparcar todos los días, que cuente con ventajas. Encontrará todo mi respaldo si de lo que se queja es de la falta de oportunidades de los jóvenes en esta ciudad, de lo caro que están los pisos, de la necesidad de más vivienda protegida. El drama no es que tengas que pagar por aparcar, compañero, sino que tengas que irte a vivir fuera porque no te puedes permitir hacerlo aquí.