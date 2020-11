Padre HuelinEl subalterno

E N el variado catálogo de jesuitas del sevillano colegio Portaceli, durante los años de la Transición, destacaba el padre Huelin, malagueño hijo del Vaticano II, de maneras mundanas, suave progresismo y estilo suarista, siempre con una blazer azul y dispuesto a desenfundar en cualquier momento el paquete de tabaco. Carlos Huelin fue una leyenda en Portaceli y entre una cierta Sevilla, un hombre que supo conectar con su tiempo y renovar el mensaje evangélico e ignaciano en unas homilías frescas y directas que -cosa que muy pocas veces he vuelto a ver- captaban magnéticamente la atención de niños y mayores. Claro que, como cualquier pedagogo, tuvo sus víctimas, alumnos inadaptados o disidentes que no terminaron de amoldarse. Es algo que siempre ocurre, pero sería muy miserable no reconocer la fecundidad de su vida.

El padre Huelin perteneció a esa generación de jesuitas que revolucionó los colegios de la Compañía, centros que renunciaron a su condición elitista para abrirse al amplio abanico social. En aquel Portaceli de los años 70 y 80 las aulas estaban pobladas por hijos de ricos burgueses y nobles titulados, pero también de obreros o de las múltiples escalas de la clase media. Todos juntos y revueltos, sin distinción alguna, como colegas en el estricto sentido de la palabra. Cuando llegó el modelo de la educación concertada, los jesuitas lo acogieron como una oportunidad de consolidar esta línea de apertura, de trabajar en la democratización de la enseñanza en España, no como una manera de ordeñar una teta del Estado que no necesitaban para nada. No se asaltó ningún cielo, pero se trabajó por una educación más igualitaria y se ahorró mucho dinero a las arcas públicas.

Recordamos estas cosas cuando la Ley Celaá, siguiendo una obsesión de la izquierda radical, vuelve a poner en el punto de mira a la educación concertada, intentando cortar sus vías de financiación y estigmatizándola, paradójicamente, como un modelo parásito y elitista, cuando es exactamente lo contrario. Lo hace, además, de forma artera, sabiendo que el dilatadísimo estado de alarma impide la alta capacidad de movilización que tiene la ciudadanía católica. Poco durará esta ley sectaria, pero hará un daño enorme en el entramado escolar del país.

Por varios testimonios supimos que el último destino del padre Huelin antes de su muerte, en 2011, fue una parroquia en la perifera más dura de Almería, trabajando sin descanso por los más necesitados. Personas como Echenique, que ni siquiera pagan la seguridad social de sus empleados, no pueden comprender una vida así. Se limitan a teorizar y a fracturar la sociedad.

QUE no se equivoque nadie. Pedro Sánchez es el presidente de Gobierno, la prueba es que reside en Moncloa y así se lee en el papel en el que toma notas, las credenciales de sus reuniones internacionales y los documentos que firma. Pero quien manda es Pablo Iglesias.

Estamos hartos de decir que Pedro Sánchez es campeón en el arte de mentir, pero quizá nos equivoquemos y lo que ocurre es que se deja atrapar por la inconmensurable capacidad de seducción de Iglesias y acepta todo lo que le susurra. Porque no es verosímil la otra posibilidad: que Iglesias lo tenga sometido a chantaje. Si así fuera, seguro que Sánchez encontraría la manera de deshacerse de Podemos y buscar otros socios de gobierno. Ya tiene a Cs y, sin Podemos dentro, Pablo Casado daría un paso adelante para ayudar a Sánchez a que tomara medidas que los españoles necesitan como el comer.

El primer trámite de los Presupuestos, rechazar las enmiendas a la totalidad, ya se ha producido, con la ayuda de Bildu. Un espanto para infinidad de españoles que conocen muy bien qué es Bildu y cuántas sus fechorías y delitos. Para justificar que Bildu haya sido invitado a formar parte de la "dirección del Estado", como ha dicho Iglesias -que es quien ha llevado las negociaciones con ese partido infame- las terminales mediáticas de Moncloa se han puesto a funcionar: ha habido que recurrir a Bildu porque es vital salvar los Presupuestos para superar la pandemia actual y la crisis económica. Mentira. Ciudadanos cuenta con más votos que Bildu y mantiene la mano abierta a algún tipo de acuerdo. Segundo: Bildu dejó atrás el terrorismo para integrarse a la sociedad. Mentira. No dejó atrás el terrorismo, sino que fue obligado a ello ante el acoso de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Iglesias guarda en la manga una serie de iniciativas que va a intentar que sean aprobadas por el Gobierno y, tal como está Sánchez de entregado a la causa podemita, es probable que lo consiga.

La única esperanza de que la cosa cambie es que, después de aprobar los Presupuestos, Sánchez se vea afectado por un ataque de responsabilidad y cambie el rumbo con el apoyo de partidos a los que sí importa España. Ahí encontrará a Ciudadanos, pero puede que incluso al PP, al que no ha querido ni escuchar durante estos años para justificar así que se echaba en manos de Iglesias, dando a entender que con Casado era imposible dialogar. Que lo intente, a ver qué pasa. Porque con Podemos, los independentistas y Bildu de socios, ningún partido serio le va a tender la mano. Sin Podemos, Sánchez encontraría socios para gobernar con sentido de Estado.