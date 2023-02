Ni PSOE ni Unidas Podemos salen indemnes de la crisis del sólo sí es sí. Hagan lo que hagan. El PSOE empieza ahora a hacer lo correcto: rectificar la ley. Demasiado tarde. Tres meses tarde, cuando ya ha beneficiado a quinientos agresores. Al abrirse la veda con las primeras resoluciones judiciales, Pedro Sánchez dijo en el Lejano Oriente que había que esperar a que el Tribunal Supremo crease jurisprudencia (se entiende que en contra del alivio de las condenas) y sólo hace un rato que Patxi López -¿es más cínico que servil o al revés?- decía que había que darle un toque a los jueces, pero que la ley era magnífica.

El ministro Bolaños acaba de reconocer que la ley no es magnífica, sino imperfecta. Pero, ya digo, demasiado tarde, cuando las imperfecciones ya han producido sus daños. Nadie responde por ellos, y el que menos, Pedro Sánchez, que cuando le preguntan por el asunto en el Congreso responde, nervioso y soberbio, que es responsable de muchas cosas buenas y que el PP no es feminista. En realidad es el Gobierno que preside el que aprobó e impulsó el proyecto de ley que hoy se ve forzado a rectificar. En realidad, es un patinazo tan grave que sólo podría corregirse políticamente con el cese de la ministra correspondiente. Justo lo que él no se atreve a hacer.

El desgaste de Unidas Podemos es aún más profundo. La ministra de Igualdad, Irene Montero, está tan prisionera de la burbuja en la que vive (a lo mejor va siempre corriendo para escapar inconscientemente de ella) y de una personalidad que mezcla ignorancia, sectarismo y prepotencia, que ni siquiera ha aceptado la salida rectificatoria que le ofrecen los socialistas, enredándose, alrededor del consentimiento, en una madeja ideológica, conceptual y semántica que tiene una cualidad singular: la mayoría de la gente no la entiende. No da argumentos, recita consignas. Y todas chocan con una realidad brutal que se impone a cualquier otra: que quinientos culpables de violencia sexual pagarán sus delitos con menos cárcel. Y eso ya no tiene remedio, salvo el paliativo de actuar para que no se repita con delincuentes futuros.

Volviendo al principio, si el PSOE será castigado por los electores a pesar de su rectificación final y Podemos lo será aún más por no rectificar, no hay manera de armar una mayoría suficiente para la próxima legislatura. Ni sumando a ERC, Bildu y PNV. Por eso creo que el Gobierno de coalición ha llegado a un punto de no retorno.