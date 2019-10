OTROS PAÍSES LOS RECORDARÁN

Está Cádiz reluciente, de monumentos plagada, unos de fecha reciente y otros que otra gente ya nos legara." (Los Cegatos con Botas. 1983) . Cuando nos queramos dar cuenta no habrá esquina de Cádiz que no tenga el nombre de un comparsista o un chirigotero. Está bien que la ciudad pueda recordar a sus héroes populares, podría hacer como el Cádiz y dedicarles una puerta a cada uno en el Falla, y si se acaban las puertas se abren algunas otras. La carrera entre Adelante Cádiz y el PSOE por quedar bien con la familia y amigos de Manolito Santander es de los esperpentos mayores que se han podido ver en la ciudad. Traficar con el sentimentalismo de la gente es algo repugnante. La familia del chirigotero hasta la fecha ha mostrado una discreción y un sentido común extraordinario, a diferencia del espectáculo que se ha producido en alguna otra ocasión reciente con capillas ardientes, vellos de punta, pasodobles en la puerta del Falla y toda la parafernalia emotiva, lágrimas y dedos señalando al cielo, todo incluido. No digo que no merezca algún reconocimiento del mundo del carnaval el chirigotero de La Viña, pero vamos a poner el listón a un nivel que cada vez que muera un autor o un componente famoso de alguna agrupación va a ser imposible no dedicarle algún lugar en una ciudad que como no crea nuevas calles tiene que inventar espacios. Los jardines situados en la plaza de la Reina podrán tener el nombre que digan los concejales, que para eso fueron elegidos, pero al final pasará como con los de la plaza Asdrúbal, que nadie sabe que se llaman de Blas Infante.

Comprendo que es difícil resistirse a la emotividad del momento, que los políticos no son capaces de poner sentido común sino que piensan que agasajando a los familiares se abren un camino ante la opinión pública que igual de otra manera no tendrían. No sabemos qué piensa el PSOE del Plan Plaza de Sevilla, que antes rechazó y ahora va a aprobar, si ha cambiado de opinión en apenas 6 meses sobre el mismo convenio y cuál es el motivo de este cambio. Por el contrario sí sabemos que el PSOE local piensa que es muy importante ponerle a unos jardines el nombre del chirigotero fallecido. Esperemos que los actuales autores y componentes nos duren mucho tiempo porque en Cádiz falta sitio para tanto oportunismo. Mientras tanto le daban un importante premio al científico gaditano Jesús Martínez Linares que ha pasado sin pena ni gloria, quizás porque no ha pisado cada escalón, cada rincón de mi Carranza.