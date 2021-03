Operación gañote

No sé de qué se asombra el personal por el tumulto formado el jueves para mangar un topolino. Cádiz no es la ciudad que sonríe, ni la señorita del mar, ni la novia del aire, no es ciudad con dos novias ni es como La Habana con menos negritos, no es la casita del mar ni un lugar para que envidien nuestro cielo, no es la ciudad donde todas las calles van a dar al mar, no es singular ni es plural, ni en Cádiz hay gracia ni aquí hay que mamar. Cádiz es la ciudad del gañotazo. Aquí la cola se forma antes para un mangazo que en Virgen de Valvanuz o Cáritas, para La Corrala, para cobrar el paro o para el Ingreso Mínimo Vital. El tumulto del topolino da la medida de la ciudad. Hoy se puede comprar por un euro con ochenta pero el jueves por la tarde se formó la mundial solo por ahorrárselo. Seguro que si convocas a esos mismos contra el cierre de Airbus no va ni uno, pero si les dices que dan gratis pestiños, ostiones o erizos, raudo y veloz se organiza la cola. Bien es verdad que de gañote aquí somos expertos: de cuando los sordos de astilleros, los de Delphi incluso a piñas , los que se escandalizan pero si pueden no pagan IVA, los hosteleros de LLORECA que se quejan cada día pero le pagan a sus empleados media jornada aunque les hicieran trabajar 10 horas al día o los mandan al ERTE aunque sigan trabajando. Gañotazos en la política es que el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento tenga liberados a todos sus concejales y las portavozas de la oposición, gañotazo es ganar 120.000 euros al año (Autoridad Portuaria, Zona Franca), gañotazo es Ramoní que después del despilfarro de Aguas de Cádiz fue premiado con un carguito (60.000) o la cajera de Unicaja siempre pegada al salario público, gañotazo es la asesora que lleva toda la vida viviendo del supuesto feminismo para escribir mentiras en una pancarta, gañotazos son las decenas de coches oficiales nuevos, gañotazos son las dietas que cobran en el Parlamento de Andalucía aunque no vayan a trabajar según acertada denuncia de Teresa Rodríguez, gañotazo es traerse a Albita de Madrid como asesora energética sin tener ni idea, gañotazo es no contratar los médicos y enfermeros que hacen falta en la sanidad pública, los maestros que faltan en la escuela pública, para luego dedicar los fondos del erario a majaderías. Gañotazo es usar la publicidad institucional de la Junta, la Diputación o el Ayuntamiento para presionar a los medios con el fin de que los políticos de turno salgan bien parados, gañotazo es emplear dinero europeo en dos museos de arte contemporáneo distantes 500 metros (el ECCO y el Rosario), gañotazo es los que llevan toda su vida viviendo de la política. Todos estos son gañotazos que nos cuestan más que unos topolinos.