AUNQUE el resultado de estas elecciones se dirima en dos guerras con 52 batallas, como analizamos ayer, la apuesta del presidente Pedro Sánchez por hacer una campaña catódica y herciana tendrá esta noche su episodio central: el debate cara a cara con Alberto Núñez Feijóo en Atresmedia (22:00 horas en Antena 3, LaSexta y Onda Cero Radio, además de en canales digitales del grupo de comunicación propiedad de Planeta).

La política de pactos dentro de cada bloque político será, sin duda, uno de los asuntos centrales de este duelo televisivo entre un presidente que ha convocado anticipamente a las urnas por una derrota electoral y un aspirante que va por delante en las encuestas pero que no tiene asegurado gobernar, y mucho menos hacerlo en solitario como pretende.

Precisamente por eso, el debate, en realidad, comenzará once horas antes. Y no en los estudios de San Sebastián de los Reyes, sino en la Asamblea Regional de Murcia. A las 11:00 horas de hoy, Vox confirmará si bloquea o no la reelección de Fernando López Miras, votando en contra como ya ha hecho, alineándose con la izquierda, o si le permite gobernar con su abstención o con un sí sin contrapartidas.

Haga lo que haga Vox hoy en Murcia, le dará a Feijóo una baza –otra cosa es que la aproveche–. La oportunidad de enfatizar en el debate la apelación al voto útil para los electores que tienen como prioridad el cambio de Gobierno. Un llamamiento al voto más moderado, en la franja central del espectro ideológico y en ambos bloques, como ya hiciera con éxito Juanma Moreno en Andalucía hace un año.

Porque si los de Santiago Abascal bloquean en Murcia una mayoría minoritaria pero sin alternativa, también pueden hacerlo tras el 23-J y permitir el escenario de bloqueo que persigue Pedro Sánchez.