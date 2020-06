La seria Olona

A Vox se le afea su carácter hosco y faltón y su escaso uso de la ironía, la guasa, la distancia y la reticencia que deberían ser parte del mensaje de la derecha. Les ponen de ejemplo a los conservadores ingleses, como echando de menos un poco de Jacob Rees-Mogg en nuestra política.

Al oír el discurso contundente de Macarena Olona contra la propuesta del partido socialista de que se penalice el "negacionismo de la violencia de género", yo, que admiro tanto a Rees-Mogg, he comprendido de golpe la seriedad voxera. "Naturalmente -pensará el lector empático-, porque no es moco de pavo que el parlamento, sede de la soberanía nacional, decida que eres 'negacionista', que era tipo penal reservado hasta ahora a los que sostienen que no existió el holocausto nazi". En efecto, basta leer el texto de la PNL para ver que se trata de penalizar una opinión de mucha más gente incluso de la que sostiene al tercer partido más votado. Opinión que defiende que la violencia en la familia es siempre execrable, pero siempre. Sin discriminar según el sexo de la víctima ni del agresor ni creando muy peligrosas presunciones de culpabilidad. Esto no supone en ningún caso negar la asistencia ni la protección a las víctimas, sino más bien todo lo contrario, en múltiples casos.

Sin embargo, oyendo a Olona, comprendí la razón profunda de la rigidez de su discurso. Es una estrategia compensatoria. Trata de equilibrar la falta de sustancia del discurso contrario. ¿O es posible que el PP y C's, que han votado a favor, se crean de verdad verdadera lo de esa condena al "negacionismo"? Y más aún: esa presunción de culpabilidad de los hombres en general y ese agravamiento de la pena por razón del sexo del agresor, ¿lo sostienen en el fondo de sus mentes los partidarios de Pedro el Guapo, diga lo diga, y de Pablo el Líder Supremo, haga lo que haga? ¿No hay una radical impostura de fondo en quienes corean un discurso que vende políticamente y que arrincona al contrario, pero que luego ni se compadece con sus actitudes cotidianas ni con el mínimo rigor intelectual y jurídico?

La severidad adusta del discurso de Vox responde a la difícil situación económica y social, que no está para risas. Y también a los intentos muy empecinados por arrinconarles. Pero, sobre todo, por implícito contraste de fondo, es una enmienda a una calculada frivolidad sistémica donde dan igual ocho que ochenta (si dan votos).