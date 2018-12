Obligados al pacto

Antes del escrutinio de las elecciones andaluzas, las encuestas y los opinadores (horrible palabra admitida por la RAE) consideraban que el PSOE-A las ganaría y que los votos que necesitaren para gobernar se los daría la coalición de podemistas con los comunistas. La probabilidad era muy elevada, pero, como otras veces y sobre todo desde que Tezanos dirige el CIS, se equivocaron encuestas y opinadores, aunque acertaron en que el PSOE-A sería el partido más votado. Pero donde todo falló fue con el ascenso de Vox, que obtuvo casi 400.000 votos que le otorgan 12 diputados, repartidos entre las 8 provincias andaluzas, cuando le daban a lo sumo 1 ó 2. Pese al descenso de diputados del PP y a que las expectativas de Cs no se cumplieron, porque pretendían superar al PP, esos partidos, con los votos de Vox, suman mayoría absoluta. Por primera vez, en 11 legislaturas puede gobernar en Andalucía el centroderecha. A Vox tienen que agradecerle que no pida Consejerías y ni siquiera la presidencia del Parlamento.

Son los más sensatos los que coinciden en que ahora lo que procede es pactar y ponerse a trabajar, por parte del PP y Cs, con el asentimiento de Vox, porque la reclamación del PSOE, tanto del andaluz manifestado por Susana Díaz como por la portavoz de Madrid, no tiene el menor sentido y así lo manifiesta el editorial que se publicó en los periódicos andaluces que edita el Grupo Joly y coinciden en ello destacados comentaristas de opinión. Ya se ha superado la veleidad de Marín, que reclamaba para él la presidencia con un argumento endeble, porque la única línea roja que ha puesto el secretario general de su formación es la de que el PSOE no va a formar parte del Gobierno de Andalucía. Susana Díaz dice que se presentará a la presidencia, porque ha sido la más votada. Debe tratarse de una rabieta porque sabe de sobra que este mérito no rige en nuestra democracia en ninguna elección. Es el presidente del Parlamento, primera votación que realizan los diputados en la legislatura, el que, previa consulta a los portavoces, propone un candidato. Es de suponer que por el resultado de las urnas, el presidente no será del PSOE-A (de hecho, la plaza se le reserva a un diputado del Cs) y, como a los dos meses sin presidente han de repetirse las elecciones, todos los grupos, salvo el socialista, se darán prisa para votar a un presidente dentro de plazo, que no será precisamente Doña Susana.