Nunca caminó solo

Recuerdo que los primeros meses fueron duros. Hacía un frío del carajo, no conocía a nadie y apenas hablaba inglés. Estaba en Escocia con la intención de estudiar en la universidad, pues siempre fue un país que amé y en el que quise vivir desde niño.

Durante esos primeros meses, mis padres me alquilaron un pequeño cuarto en el campus universitario. En aquellas residencias conocí a buenos amigos y grandes personas. Una de ellas fue Gordon, un viejo hombre que trabajaba en la recepción para ganarse un sueldo extra. Solía decir, de manera irónica, que su pensión no daba ni para el abono de temporada del Rangers. Me gustaba hablar con Gordon, pues era de las pocas personas que tenían la paciencia de intentar entender mi mal inglés. Y así pasaba el tiempo intentando practicar y entender el acento escocés junto a él. Gordon me daba seguridad con el idioma y al terminar nuestras conversaciones decía: "Hijo, es un placer hablar sobre fútbol con un español".

Una tarde a finales de octubre, tras casi dos meses en Escocia, tuve un día duro e iba jodido, pues seguía sintiéndome incapaz de comunicarme de manera fluida en inglés. Llegué a recepción y me encontré con Gordon, con quien hablé sobre el tema. Intentó animarme y me contó que un viejo amigo suyo tuvo un problema parecido cuando se mudó a España. Aun así, tras varios años, ahora comentaba partidos de fútbol en español. Tras decir esto, hizo un silencio y dijo: "A lo mejor lo conoces, se llama Michael Robinson". En aquel instante, sorprendido, asentí y le respondí que le admiraba profundamente. Gordon me contó que jugaron en el mismo equipo, "la mejor quinta que haya pisado un campo inglés", exclamó en tono de burla mientras reía. Entonces, levantó su té y me enseñó la foto del equipo plasmada en la taza. Allí estaba él, al lado de Michael Robinson, cuando aún no llegarían ni a la veintena, en un equipo con varios futbolistas que, según dijo, llegaron a jugar en la Premier League. Estuvo varios segundos pensativo, en los que parecía revivir aquellas emociones mientras le brillaban los ojos y sonreía.

A continuación, le pregunté con prudencia si llegó a debutar en algún gran equipo o si jugó en Primera. Pero resignado, y mirándome con una sonrisa, me contestó: "Hijo, yo también fui joven, y tuve la oportunidad de jugar en un equipo de Hong Kong. Tenía ganas de aventura y de vivir la vida, ya sabes. Pero me alegro por ellos". Luego añadió: "¿Sabes? Algunos ganaron la Copa de Europa con el Liverpool. ¡Qué generación, qué generación!".

Tras escuchar aquello me sentí tremendamente acompañado. Era una sensación atemporal. Las generaciones de jóvenes nacen y mueren, pero les une el eterno entusiasmo. Aquella historia me hizo pensar en el peso vital del tiempo. Y, de una extraña manera, me sentí vinculado a la historia de aquella pandilla de amigos; y, por supuesto, me hizo admirar aún más a Gordon y a Michael Robinson.