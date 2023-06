Nuevos tiempos

Los únicos que no se han dado cuenta todavía de la opinión de una amplia mayoría de los gaditanos sobre la gestión de José María González son el propio Kichi, sus concejales y sus asesores. Todas las encuestas daban en torno al 70% que consideraba que la ciudad estaba mal. Aún así los de Adelante cavaron hondo para luego meterse en la fosa. Ahora veremos si esta nueva etapa se corresponde con el talante en el que insiste Bruno García. Los nombramientos de sus concejales y la prelación en las tenencias de alcaldía son lo de menos. Luego veremos si empieza a colocar a los amigos y conmilitones en las empresas municipales y en puestos de responsabilidad, si se rodea de quitapelusas, si abre las puertas a una pléyade de pelotas que llevan años a la espera de que lleguen lo suyos para poder comer en el pesebre público. Empezamos mal: la entrada en el despacho de la alcaldía la hizo Bruno acompañado de Ramoní y Vicente Sánchez, igual es que va a volver la época del Campari y las gambas, de las tesis doctorales gracias al dinero público. El mismo Ramoní quería colocar a la Corporación para la foto, como si fuera el Miguel Ángel Rodríguez de este Ayuntamiento. Habrá que estar atentos a si Bruno gobierna para la ciudad o para los suyos, como hizo quien le ha precedido en la Alcaldía. Aparte de todas las buenas palabras sobre la manera de gobernar, ahora hay que pasar de las frases a los hechos. Está muy bien hablar de la iluminación, la limpieza y al mantenimiento urbano, pero a la postre son casi intangibles y a los más fanáticos les parecerá bien o mal en función de sus simpatías políticas. El periodo de gobierno de Bruno se medirá sobre si consigue resolver Valcárcel, el nuevo hospital y la Ciudad de la Justicia, si se hace por fin el Portillo, si se completa Candelaria, Teatro Pemán (¿se podrá ya decir?), si se pone en marcha el Plan de Puertos y Navalips. Demos por descontado que se va a producir la conjunción de astros que avisaba la delegada del Gobierno de Andalucía (infiltrada con la Corporación en el altar de la patrona, por si había dudas), las cuatro administraciones con el PP al mando. Ya no habrá a quién echarle la culpa. No será el malvado Pedro Sánchez, ni el sanchismo, ni Irene Montero, ni los bilduetarras, ni los del procés. Ya se han juzgado los ERE y la FAFFE, ya se habrá ido Tito Berni, no habrá un kichiflojo a quien insultar ni contra el que querellarse. A ver quién se lleva el dinero de la publicidad pública y a quién se le obsequia con prebendas, quiénes serán la corte de asesores y aduladores del nuevo poder, quién recibirá los contratos menores sin publicidad, quién tendrá entradas para el estadio (¿Carranza?) y para el Falla. Los nuevos perrillos del poder.