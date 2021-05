Nuevo hospital y vieja disputa

Sería muy triste que se pierda la oportunidad de construir el nuevo Hospital de Puntales, y sólo sirva para la enésima disputa entre PSOE y PP. Los dos partidos tienen motivos para callarse, pero más nefasta ha sido la actuación del PSOE. Es verdad que el PP incluso acudió al solar con pancartas de "Juanma lo haría", y todavía no ha hecho nada, aunque insistan en que la construcción del hospital está incluida en el proyecto de los fondos Next Generation. Aún así, lo del PSOE ha sido mucho peor, ya que Manuel Chaves lo prometió en 2004,con una inversión estimada en 180 millones, y desde entonces tuvieron 15 años de gobierno en la Junta de Andalucía y no hicieron nada. Fue prometido en 2004; es decir, en los años del boom inmobiliario, que se intentó aprovechar con una operación especulativa en la que se implicó a la Zona Franca.

Resulta chocante que el capitán de las reivindicaciones del Hospital sea Manuel Jiménez Barrios, como si hubiera llegado a la política actual por arte de magia. Fue vicepresidente de la Junta con Susana Díaz, de la que era el hombre de confianza, no sé si su mano derecha, y tampoco pusieron la primera piedra del hospital de Puntales. Sorprende su interés actual por este asunto, más allá del oportunismo cutre que mueve a los políticos.

Recordemos que esta operación, anunciada en 2004 por Manuel Chaves, no era sólo de la Junta, sino que en el convenio firmado en 2008 implicaron a la Zona Franca, en los tiempos del socialista José de Mier (otro ex alcalde chiclanero, como Chiqui Jiménez Barrios) para asegurar el dinero. Y, además, colaboró el Ayuntamiento de Cádiz, en los tiempos de Teófila Marínez, ya que debía dar luz verde a una operación especulativa, que contemplaba la construcción de más de 400 viviendas en el solar tras el derribo del Hospital Puerta del Mar.

El pasado fue como fue. Y fue para avergonzarse, no es para estar satisfechos. Los políticos locales no deberían remover este bluf, pero tampoco afrontar el futuro sin tener en cuenta las lecciones del pasado. En estos momentos, estoy de acuerdo que existe una oportunidad excepcional para que Cádiz tenga un nuevo hospital en Puntales. Lo pague Bruselas, o lo pague Sevilla. Desde 2004, con gobiernos socialistas, en Andalucía han inaugurado otros hospitales. En Cádiz, durante muchos años, pensaban que era una obra faraónica e innecesaria.

Después del coronavirus esa percepción ha cambiado. El Puerta del Mar ha cumplido sus funciones, pero Cádiz necesita un hospital más completo. Buscar la unidad y construirlo es mejor que distraer con broncas populistas.