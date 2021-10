El Nuevo Mirandilla está gafado

En la mañana del viernes 13 de agosto de 2021, operarios municipales retiraron los rótulos del Estadio Ramón de Carranza. Desde entonces ya es el Estadio Nuevo Mirandilla. Y desde entonces, todo hay que decirlo, el Cádiz CF no ha ganado un partido en ese estadio. A pesar de que ya puede acudir el público, al que tanto se echaba en falta, por su entusiasta apoyo. Es decir, desde que retiraron el rótulo de Carranza, como si fuera una maldición apocalíptica, entró el gafe. No se conoce la victoria en cinco partidos, sólo tres puntos (tres empates) de 15 posibles. Y no ha marcado ningún gol en los tres últimos encuentros. Es verdad que tal como juega el Cádiz es muy difícil ganar, pero la temporada pasada, sin público, jugaba por el estilo, atrás y a rezar, y se salvó con cierta holgura.

La historia del Estadio Ramón de Carranza incluye algunas gestas, como aquel 4-0 al Barcelona de Cruyff. En Carranza aplaudimos a Mágico González, que probablemente hubiera ido a la grada con Álvaro Cervera, ya que no presionaba la salida de balón a los defensas rivales, se iba de juergas y se quedó dormido en el descanso de un partido con el Atlético de Madrid. Aparte de cambiar la filosofía del fútbol bonito (ahora parece rugby, con las patadas a seguir), han cambiado el nombre del estadio. Y ahí la han pifiado. Ese estadio hay que derribarlo otra vez y reconstruirlo, como el Nuevo Bernabéu. Por cierto, Bernabéu era un amigo de Franco, pero tienen un estadio privado, y no se le llama el Nuevo Chamartín. Vizcaíno ya quiere huir del estadio, y le va a costar 40 millones, que pagará el Cádiz CF, si Dios quiere.

El día de cambiar el rótulo del estadio ya fue premonitorio: un viernes 13. En la mayoría de los países europeos el viernes 13 es el día del gafe, como aquí nuestro martes 13. Tiene un origen cristiano, como casi todo. El viernes fue el día en que murió Nuestro Señor Jesucristo en la cruz. El 13 es el número de comensales que había en la Última Cena, de los cuales uno, Judas Iscariote, ejerció de traidor. Todo eso se estudiaba en Religión, o en Historia Sagrada, y era de cultura general. Ahora no se estudia eso, y cambian los rótulos un viernes 13 y meten el gafe.

Los comentaristas de televisión que vienen a Cádiz lo repiten a cada momento: "Estamos en el Nuevo Mirandilla", "Les saludamos desde el Nuevo Mirandilla" … Y venga Nuevo Mirandilla para arriba y Nuevo Mirandilla para abajo. Hasta que el Cádiz se vaya al ca… Lo repiten porque Nuevo Mirandilla suena de mentirijilla. Nuevo Mirandilla rima con el marqués de Villa Pesadilla y con pescadilla, que se muerde la cola. ¿La cola? Ojú…