Novelería gaditana

El día que el Gobierno de España permitió la práctica de deporte individual la Punta de San Felipe estaba como cuando ponían allí la Velada de los Ángeles, de bote en bote. Salías temprano por el Campo del Sur y aquello era como cuando desfilaban las mojerettes de la Institución o de Montpellier: no había manera de andar, saludando a gente, no digo ya correr o montar en bici, tal era la cantidad de gente que había salido a hacer ejercicio, aunque fuera un Rajoy (por lo visto se llama power walking). Ayer domingo a las 9 de la mañana en todo el Campo del Sur no había ni cinco personas. Será, como dicen algunos, que desde que han abierto los bares al personal se le ha quitado las ganas de hacer deporte. O igual es la novelería tan gaditana, la gente se puso a buscar las zapatillas de deportes que no usaban desde la época de Machicha para enfundarse su chándal y salir como si fueran Rafael el Bizco. Es curioso esto de los bares, con permiso para abrir desde hace un mes la mayoría prefieren seguir al calorcito de los ERTE mientras LLORECA presiona para agrandar las terrazas, los horarios, las barras y la cuenta corriente. Paga España. Los bares abiertos y las bibliotecas cerradas, la paradoja del momento. En realidad el único bar cerrado a cal y canto es Las Palomas, que de aquella ensaladilla solo queda el recuerdo después de la intoxicación que llevó al primer cierre del local. De la misma manera que hace tres meses los estancos estaban abiertos mientras se obligó a cerrar a las librerías. Queda claro qué es esencial para la población : antes el tabaco y el alcohol que un libro, antes Jorge Javier que la lectura. Los archivos cerrados, faltaría más, no vaya a ser que le dé a alguien por investigar. En realidad ni en las bibliotecas ni en los archivos hay que ponerse exigente con las distancia de seguridad porque va tan poca gente que no hace falta. En las librerías pasa lo mismo salvo que venga a firmar un libro Belén Esteban o Mágico González, paradigma de la cultura según dicen. Las iglesias cerraron en toda España menos en Cádiz gracias a las indulgencias plenarias que nos concedió Don Rafaé. Ni pensar que hace nada se hablaba de la Semana Santa en septiembre y de mantener Las Glorias. Hace una semana se acababa el mundo si no se abrían las playas, ahora están vacías, dijo el Selu "esto es viento del Sur". Eso sí, todas las mañanas en los Servicios Sociales de Isabel la Católica una fila de ciudadanos en cola para que los atiendan por la ventana. No somos nadie, y menos en bañador.