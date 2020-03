Nostalgia de cofradías

Este año 2020 por culpa del coronavirus, nos quedamos sin procesiones, lo que no supone que los creyentes dejen de conmemorar la Pasión y Muerte de Ntro. Sr. Jesucristo. Tampoco la suspensión implica que los cofrades, privados de esta manifestación de la fe popular, no puedan rememorar lo que para ellos es una devoción y una afición. Por ello, me siento autorizado a escribir de las cofradías., en víspera de la semana de Pasión

En lo que respecta a nuestra ciudad, contamos con un testimonio inapreciable, como es la hemeroteca de Diario de Cádiz que refleja todos los acontecimientos de la ciudad desde 1867. Al día de hoy, tengo sin confirmar algún dato y dejo para el próximo artículo qué ocurrió en Cádiz en aquellos tiempos convulsos de la Segunda República, pero como entre mis papeles de cofradías tengo un folleto (por cierto, regalo de ese gran gaditano y coleccionista que fue Federico Joly Höhr) de 1937, o sea, en plena Guerra Civil, lo aprovecho para contarles datos de nuestra historia cofrade. El editor era don Serafín Pro y Ruiz, cronista de la ciudad y en él nos cuenta que fue en 1892, cuando el insigne gaditano y alcalde don Cayetano del Toro organizó las salidas procesionales, hasta entonces sin ningún tipo de regulación, creando la Junta administrativa de Procesiones. Por este folleto sabemos que en 1892 el Domingo de Ramos, salió la V.O.T. de Servitas de San Lorenzo; el lunes el Cristo de la Columna de San Antonio, con Ntra. Sra. de las Lágrimas; el Ecce Homo el martes, con San Juan y Ntra. Sra. de las Angustias, que estrenaba paso y templete, el miércoles, la Piedad, desde San Agustín, con la Virgen de las Angustias (la Iglesia de Santiago estaba cerrada); el jueves, Veracruz, con la Oración del Huerto y Ntra. Sra. de la Soledad y el Nazareno y la Virgen de los Dolores, con otros pasos menores de acompañamiento Termina la relación de cofradías de 1892, con el Santo Entierro y el Descendimiento, figurando la Fé, los cuatro profetas mayores y el paso del Calvario y la Sagrada Urna de Plata. Acompañaba a esta procesión el Ayuntamiento bajo mazas y el paso de Ntra. Sra. de la Soledad. En este mismo año, se inauguró el sistema de alumbrado eléctrico, para los pasos de Humildad y Santo Entierro. Cuando el folleto que comento se refiere al año de su publicación, o sea a 1937, por las dificultades del momento, solo salieron Humildad y Paciencia, Afligidos y Buena Muerte. No salió el Nazareno, cuya imagen se quemó el 8 de Marzo de 1936, salvándose la cabeza y las manos de la imagen