Calma, neoyorquinos, calma. No venid al mismo tiempo que no cabemos todos a la vez, que Cádiz no es Nueva York aunque lo parezca. Aquí a la gran manzana le llamamos gran pero, que es lo que ponemos siempre a los proyectos de la ciudad: un gran pero. No buscad la Quinta Avenida, que con una nos sobra. No se venden perritos por las calles, pero las calles están llenas de perritos. No tenemos Central Park, que lo nuestro es el parque Genovés con una cascada de ensueño. En Cádiz no hay Moma, pero tenemos el Momart con el mismo arte y más letras. No somos de rascacielos, porque siempre nos han tirado más las casitas bajas, y a falta de torres gemelas están las torres de Argüelles que son cuatrillizas y miran desafiantes a Rota. Allí tenéis vuestra casa, por cierto. Y nada de cantar New York, New York, que la versión original, la que cantaba Frank Sinatra en la ducha imaginándose un papelón de chocos, decía en verdad Cadi, Cadi.