Hace tiempo Teresa Rodríguez nos contó a través de Facebook el amor que sentía por José María González y la admiración que le profesaba hasta el punto de narrar que el alcalde dormía con las orejas levantadas (valga la redundancia) hasta que escuchaba al camión de la basura, con lo que ya se quedaba tranquilo (aunque no parece que bajase las orejas) señal de que los servicios funcionaban. La primera obligación de todo gobernante es que servicios públicos se lleven a cabo con diligencia y a un precio razonable. Que al darle al interruptor se encienda la luz, que al abrir el grifo salga agua, se recoja la basura, se limpien las calles, se reparen los desperfectos en el mobiliario urbano o en las infraestructuras. Debemos incluir en este ámbito los servicios sociales entendidos como derechos de manera que todos tengan acceso a unas condiciones de vida dignas. No basta con hacer que los servicios funcionen, hace falta que haya proyectos para conseguir pleno empleo y calidad de vida pero sin unos buenos servicios públicos no podemos tener ambición como ciudad. No podemos pensar en grandes proyectos si las calles están sucias o abandonadas. Durante tres años el Equipo de Gobierno no ha sido capaz ni de municipalizar la limpieza y la recogida de basuras, como era su promesa electoral, ni de sacar un pliego de condiciones para licitar el servicio, como parece que es su intención.

No ha sido capaz de vender los locales para hotel en el Estadio a pesar de las reiteradas promesas. En cambio se ha enredado en decenas de pleitos derivados de una decisión que nadie reclamó ni nadie necesitaba como la municipalización de los servicios de playa. Hacer ideología en lugar de resolver problemas. Es cierto que la mayoría del Equipo de Gobierno, incluido el alcalde, no tenían la menor idea de la vida municipal ni de las competencias de un Ayuntamiento, salvo dos funcionarios y uno que ya había sido concejal. Los integrantes del Equipo de Gobierno habían estado más preocupados por las numerosas mareas o la crisis de Oriente Medio que por la gestión llevada a cabo por el gobierno municipal. Llevan tres años y algunos parece que no han aprendido ni tiene visos de que vayan a prender jamás, a la vista está los diferentes contratos de servicios o la enajenación de bienes que se presupuestaron hace dos años y ahora parece que hay que modificar las condiciones para proceder a la venta. Pasarán por la Corporación como pasa la luz por el cristal, sin dejar huella.