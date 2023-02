En la época gloriosa de la construcción naval el Polígono Exterior de la Zona Franca estaba copado por industrias auxiliares como Talleres Carpio, Hierros Cervera, Talleres Faro y Navalips. La crisis de los 80 provocó el cierre paulatino de todas estas empresas hasta el punto de convertir el Polígono en chabolismo industrial Teófila Martínez prometió que iba a hacer una plaza de toros en el solar de Navalips y presentó con Cristóbal Montoro un proyecto para reformar el Polígono que ,dijo, crearía 5.000 mil puestos de trabajo, aparte de las viviendas en palafitos en el Polígono de Levante. Ya conocen la frase de que las promesas electorales están hechas para no cumplirse pero, curiosamente, nadie le recuerda al PP estos petardazos. Todo empezó con un friki poniendo carteles en las paredes de Cádiz, de ahí a que durante 20 años el proyecto de plaza de toros mutase a plaza multiusos y de ahí a centro metropolitano de espectáculos, con el resultado conocido de 40 años el suelo convertido en solar, ni siquiera adquirió la categoría de "pastilla" . El fondo de la cuestión es que la plaza de toros de Cádiz es en realidad la de El Puerto, digan lo que digan, aparte de que en la ciudad hay una muy escasa afición a eso que el tópico llama "la fiesta nacional". Una de las últimas medidas de Beltrami como alcalde fue derribar la antigua plaza de toros, hoy convertido en los jardines de la plaza Asdrúbal. Decían que los toreros no querían venir a Cádiz por el levante y que mucha gente no iba a la plaza porque fue utilizada para matar a muchos republicanos en los años posteriores al Golpe de Estado del 36. Es curioso que aquella promesa de plaza de toros en Navalips se mantuvo año tras año, con el PP en el Ayuntamiento y con el PP en el Gobierno de España, pero no se hizo nada. De hecho, Guillermo Botto, que ha llegado a decir que el toreo se inventó en Cádiz, fue el único concejal de Urbanismo de la historia de Cádiz que tiene el honor de no haber hecho una plaza de toros, a pesar de ser su principal empeño, sin que ello le haya supuesto el menor menoscabo. Después de la presentación del proyecto para Navalips entre el Ayuntamiento y la Zona Franca en presencia de la ministra de Hacienda, podremos decir con satisfacción que Cádiz será la única capital de provincia española sin plaza de toros, lo que debe ser motivo de orgullo para los gaditanos, que nos hemos sacudido la caspa carpetovetónica de esa fiesta que, a decir de Manuel Vicent, "consiste en convertir a un bello animal en una albóndiga sanguinolenta". Por si fuera poco habrá suelo para zonas verdes y viviendas en una ciudad necesitada de ambos. El ridículo lo puso el Gran Hermano madrileño queriéndose apuntar el tanto.