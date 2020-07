El Mundial y el ascenso

El 11 de julio de 2010, España ganó el Mundial de fútbol en Sudáfrica. Un gol de Iniesta, en la prórroga, le dio la victoria ante Holanda. Fue una noche memorable, como se suele decir, celebrada en todas las ciudades y pueblos de España. Como se celebraban entonces las cosas: sin mascarillas y sin distancias, totum revolutum, y algunos con copitas de más, y bañándose en las fuentes, en vez de ducharse en casa. Tiempos primitivos y peligrosos, cuando los virus no estaban debidamente identificados. Dicen algunos entendidos en la materia que, gracias a aquel acontecimiento histórico, aumentó la natalidad nueve meses después. Pero es una leyenda urbana, como otras. Fue una fiesta, eso sí, y cuando han pasado diez años, ¡hoy vuelve a ser 11 de julio! Y puede haber otra fiesta en Cádiz… O no, depende.

El Cádiz estará al filo de la medianoche en Primera División si le gana en el estadio Carranza al Fuenlabrada. Por culpa de la denominada Covid-19, causada por el virus SARS-CoV-2, este partido se disputará en el estadio Carranza (siempre será el estadio Carranza, digan lo que digan ellos y ellas), aunque a puerta cerrada. Esto es lo que se conoce como una malanjá (de malange), por no decir una putada, que suena más chabacano. No obstante, debemos explicar cómo está el asunto. Pues el Cádiz todavía no ha ascendido a estas horas, y no sería la primera vez que a un equipo se le queda el cava en la nevera y la cara de tontos.

Hay tres posibilidades para el ascenso. La mejor y preferible: el Cádiz le gana hoy al Fuenlabrada y sanseacabó. Ya hay ascenso. Una opción menos vistosa es que el Cádiz no gane, pero empate, y pueda subir según el resultado del Huesca hoy o el del Zaragoza mañana, en cuyo caso ascendería de rebote. La tercera opción es que no ascienda este fin de semana, pero lo consiga el viernes 17 en Girona, o el lunes 20 en Carranza, donde recibirá al Albacete. Existe una cuarta opción que no la quiero ni pensar: el Cádiz pierde ante el Fuenlabrada, el Girona y el Albacete; y el Zaragoza y el Huesca ganan sus tres partidos. En cuyo caso, se nos quedaría la cara de lo que dijimos.

El Cádiz debe salir hoy a comerse al Fuenlabrada. Y ahí empezaría la fiesta. ¿Fiesta? Se oye esta palabra mágica y se ponen los vellitos de punta. Recuerden que este ascenso es con mascarillas y mucha distancia, si queréis ver partidos de Primera, en vez de ir a la UCI del Puerta del Mar. No se sabe si en Carranza o en televisión. Nada es como en Sudáfrica 2010, ni como en Chapín 2005. Con Zapatero ganábamos mejor.