Mucha pelusa

En el tripadvisor de las bacterias, una página muy consultada por los hongos y demás microorganismos "foodies", las escaleras del hospital Puerta del Mar de Cádiz ocupan el puesto número uno como sitio preferido para tapear.

Pelusa 35, una bacteria muy habitual en los foros comenta: "Me gusta especialmente pastar en los escalones del segundo piso. Abundan pelusas de camisón blanco y buenos trozos de vaqueros deshilachados mezclados con restos de yogur de pera y chicle de menta, una combinación especialmente excitante".

Streptococus de Loreto le responde: "Pelusa, el otro día disfruté más que con una infección de laringe porque me encontré micropartículas de manolete de bisté empanao aliñado con canas de hombre de mediana edad. Espectacular, además en el hospital habían tenido el detalle de dejar 'madurar' la mezcla durante 15 días, como si fuera un chuletón de buey gallego y aquello sabía de categoría.

Yo calculo que la escalera no veía una fregona desde hace por lo menos medio mes... una gozada Pelusa. Yo le doy tres Estrellas Pringuedín".

La pringue de las escaleras del Puerta del Mar no es el único detalle de dejadez que tienen las instalaciones. Estos días he sido usuario de este equipamiento público y he tenido la oportunidad de ver cómo se ha producido un importante deterioro de este centro sanitario del que siempre, como en general de la sanidad andaluza, he estado orgulloso.

El personal tiene que hacer juegos malabares para cosas tan simples como que haya jabón en los cuartos de baño que, por cierto, están muy deteriorados y con visibles muestras de óxido.

Estoy seguro de que todos los parámetros sanitarios aprobarán los mínimos exigibles pero la apariencia del hospital para los que somos neófitos y simples usuarios es de suciedad y dejadez, una cosa que resta confianza en los usuarios.

Es dificil entender los discursos de autobombo que se hacen desde la Junta de Andalucía cuando uno luego se encuentra con la realidad y tiene la oportunidad de hablar con el personal que te confiesa su hartazgo de tanto recorte tanto de trabajadores como de medios. Haría bien el Hospital Puerta del Mar, en vez de tirarse pegotes sobre un robot que reparte medicinas, en gastarse más en fregonas y personal de limpieza porque aquello es el paraíso de la pelusa.