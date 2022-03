Sospecho de todas las cosas que nos cuentan en inglés. Suelen esconder siempre alguna trampa. Eso de "Gades Sport Technologies" se podría haber llamado "Tecnología Deportiva Cádiz" y al menos estaría dicho en español, con lo que igual nos enterábamos de qué va la cosa. Dice un señor representante de un fondo de inversión que van a destinar 100 millones a un proyecto que no se sabe muy bien en qué consiste: un hub que en español podríamos decir plataforma, tan sencillo. Una parte de los 30 millones que va a recibir el Cádiz del fondo CVC en eso que se llama LaLiga Impulso y otros dineros que, según dicen, va a poner un fondo de inversión de nombre tan gracioso como Mar Oceana, con sede en la misma chabola que Torrot y Moving. Salud, deporte, universidad, centro tecnológico, y ciudad deportiva que, por cierto, ya tiene el Cádiz en El Rosal. Tengo a Vizcaíno por una persona inteligente y capaz, ha conseguido dotar al Cádiz de una estructura empresarial y solo falta que el balón entre para que el equipo se quede en Primera, que es a la postre lo que quieren los aficionados. A la gente le da igual lo de hub, hap y sports technologies, los cadistas quieren los billetes sobre el campo, como decía (que me perdone el difunto de mi padre) Santiago Bernabeu. Por el contrario tengo todas las sospechas hacia Rafael Contreras, el impulsor de Carbures, Torrot, Muving y otra serie de petardazos. El de la Universidad Europea de Lisboa, amigo de Ramoní Mister Campari. Resulta raro que un suelo industrial pase a deportivo sin necesidad de modificar el PGOU, por no hablar del proceso expropiatorio abierto hace tiempo. Allá la alcaldesa de Puerto Real si dentro de un tiempo tiene que tragarse eso de "le ponemos la alfombra roja y le hacemos una petalada". Todo suena a gatillazos como Gadir Solar, Zahav, Plasticur, Bahía Competitiva, La Palmosa, Aletas, a todos esos proyectos fastuosos que nos anunciaban miles de puestos de trabajo en la Bahía con cuantiosas inversiones que quedaron en nada, alguna subvención de Reindus y el dinero público que desaparece. Suena muy raro, a trinconcete y cortadillo, a cazasubvenciones. Más claro resulta que el Cádiz compre el estadio, en las condiciones legales que se establezcan, ése que según Jorge Moreno no iba a costar ni un euro y salió por 90 millones. Dudo que haga falta ampliar el aforo porque todavía no se ha llenado en lo que llevamos de temporada. El Cádiz debe ser capaz de vender los metros cuadrados de ese hotel que iba a conseguir David Navarro primero y Paco Cano después, ambos en reuniones con importantes inversores cuya identidad se desconoce. La alcaldesa de Puerto Real se ha convertido en la Motomami de la Bahía, le da un like a su bike.