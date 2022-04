Mortajas & mascarillas

Llamadme frívolo, pues lo soy; pero no puedo contener mi regocijo por esta feliz coincidencia. Que sea justo después del Domingo de Resurrección cuando, como Él se desprendió del sudario transfigurándolo en Sábana Santa, vayamos nosotros a desprendernos de las mascarillas. ¡Hosanna, aleluya, olé!

En un símbolo pequeño y algo gamberro; también precioso. Lo tiene todo -a su escala-: el poderoso sentimiento de liberación, la salida a la luz, el aire fresco, primaveral, que hace nuevas todas las cosas (en este caso, todas las caras) y el guiño burlón, más fuerte que la muerte y la enfermedad.

Aunque reconozco el vértigo de sus constructos intelectuales, soy muy poco conspiranoico. ¿Por qué? Porque cada vez que he intentado aunar voluntades (incluso entre personas todas ellas de la mejor voluntad) y alinear acontecimientos, el resultado puede haber sido peor o mejor, pero siempre muy diferente del planificado. Es una pena, porque esta vez la conspiración sería positiva. Habrían decidido libertarnos de las mascarillas por Pascua Florida como un gran signo cristológico. Como un vago eco también del pueblo judío diciéndole au revoir al Faraón. Y no durante la Cuaresma o la Semana Santa para que nos sacrificásemos un poco (más). No es esto, ya lo sé, pero así ha quedado.

En cuanto nos pusieron las mascarillas, noté -y aquí lo escribí- que nos favorecían un montón, empezando por mí y mi diastema; pero siguiendo por casi todos. Luego se ha comentado a menudo, pero yo fui el primero en darme cuenta, porque me fijo mucho, la verdad. Quizá alguien me lo recuerde ahora y me afee (precisamente) que me apunte a todas. Son cosas distintas. La mascarilla era un eficaz complemento cosmético, sí, pero hay algunas cosas (pocas) que prefiero incluso a la estética. Por ejemplo, la personalidad, la libertad y las sonrisas, bonitas o regular, pero alegres y francas hasta la carcajada, si se tercia.

La resurrección de Jesús hizo lo mismo, como sabe cualquier historiador del arte, con la marmórea belleza del clasicismo. Destrozó el canon perfecto de los asépticos paganos. Se impuso el realismo, el humor y la veneración a cada individualidad, también a la de los ancianos, de los pobres y de los tipos con diastema. Cosas humildes y alegres que hemos de recuperar en esta Pascua. Así que, además del alivio literal, tenemos una buena metáfora. ¡Mortajas y mascarillas fuera! Hip, hip, hurra, y aleluya.