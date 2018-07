Las grandes capitales turísticas del mundo llevan tiempo muriendo de éxito y muchas temen hacerlo en años venideros. Hay miedo a que el turismo, un sector que ha ayudado a muchas economías locales a superar la crisis, termine por agobiar a sus habitantes y comerciantes locales. Pero Cádiz no es Venecia porque ni Mallorca lo es, y este año registra ya llenos en sus hoteles y apartamentos turísticos que no superan el 75 o el 80% por culpa de los elevados precios de sus hoteles y alquileres. Ahí está Cádiz. Ya hay quien opta por renunciar a conocer nuestra provincia por culpa del precio de nuestros alojamientos y así lo dicen por las redes: "Cádiz está imposible". Si no se templan nuestra imagen y nuestros precios, puede que nos llegue ese momento en el que tengamos que hacer campañas para atraer a esa gente que ahora renuncia a nosotros. Mejor será siempre una cura de humildad a tiempo antes que morir de éxito.