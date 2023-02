Ningún presidente de la Junta ha salido tanto en los informativos de Canal Sur TV como Juan Manuel Moreno. Y eso que su antecesora no se quedó corta. Moreno es fijo en los noticiarios; sale una vez, dos o las que haga falta. Normalmente es para hacer publicidad de su ilustre persona. Así ha inaugurado varias veces el Hospital Militar de Sevilla, estaciones de Málaga a las que el metro tardaría meses en llegar o un supercomputador Hércules del Centro de Informática Científica que diez meses después no funciona. No importa; allí ha estado su televisión particular.

El presidente sale tanto en su tele que el pasado jueves ha dejado en evidencia a quienes manipulan en su nombre. El día 7, un informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía señalaba que a 31 de mayo de 2022 el Gobierno regional sólo se había gastado un 5% de los fondos que tenía asignados del Fondo Europeo de Recuperación y Resiliencia. Según informó este periódico, a Andalucía le correspondían entonces 3.484 millones del plan de recuperación español, que con otras transferencias completaban 3.611 millones vinculados a este mecanismo. Según la Cámara de Cuentas había 11 entidades ejecutoras y 14 instrumentales que salvo un caso no habían formalizado los instrumentos para transferir recursos entre ellas. Todos los medios dieron la noticia, salvo Canal Sur.

El jueves, en la sesión de control en el Parlamento, el socialista Espadas preguntó por el informe. Y en las Noticias de Canal Sur TV de la tarde se sacó el asunto, pero para dar la versión del presidente, sin mencionar el origen. El presentador: "Andalucía ya ha activado cuatro de cada diez euros procedentes de los fondos europeos del periodo 2021 a 2026. Lo ha anunciado el presidente Juanma Moreno en el primer debate en el Parlamento de Andalucía de este año. El portavoz socialista Juan Espadas había acusado a la Junta de no gestionar con agilidad estas partidas". [No era Espadas quien acusaba, sino la Cámara de Cuentas. No se especificaba de qué fondos europeos se trataba]. De Espadas pusieron una generalidad: "Gran problema de gestión que tiene el Gobierno de Andalucía es que usted no está siendo capaz de trasladar eso a la economía andaluza…".

Y en la respuesta del presidente llega la sorpresa: "El informe se ha quedado claramente obsoleto…", dice Moreno. ¿El informe? ¿Qué informe?, si para Canal Sur no existe. A los manipuladores se les cuela el propio presidente hablando del silenciado informe de la Cámara de Cuentas. Y Moreno se refiere al asunto con nervios, se acelera y hace un trabalenguas al estilo de Antonio Ozores: "… Andalucía tiene asignados cuatromillonesparaejecutar21,26 y ya ha activado el 40%...". Así, primero ocultan una noticia crítica y luego la desmienten, sin citarla. Sin pudor. Moreno ha privatizado Canal Sur; es suyo. Bravo.