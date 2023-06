Me ha llamado la atención, aunque no sorprendido, la tan extendida indignación por el hecho de que la convocatoria adelantada de las elecciones generales se haya programado para el mes de julio, en plenas vacaciones veraniegas. En demasiadas ocasiones parece que los aspectos colaterales de la democracia molestan a muchos, como si el más mínimo esfuerzo fuera una tarea hercúlea y pensáramos que el mejor sistema de gobernación que se ha inventado tuviera que ser gratis y no trabajado cada día.

La protesta que menos entiendo es la que dice que va a hacer mucho calor, como si no reinara la misma temperatura ante la urna que en la playa, paseando o en la terraza de un bar, y como si hubiera que emplear una jornada entera en ir a votar o no se pudiera optar por hacerlo ‘con la fresquita’. Si a alguien le arredraran los 30 grados a la hora de ir al colegio electoral habría que poner muy en duda su interés por el futuro de España. Mucho más si lleva años proclamando que cada segundo de este gobierno es letal para el país. La salvación nacional bien merecería, al menos, un pequeño sofoquín.

La otra lamentación es la de que Sánchez ‘obliga’ a los españoles a elegir entre las vacaciones y las elecciones, acusando al presidente de buscar que mucha gente no acuda a las urnas, como si no existiera la posibilidad del voto por correo. Es peor aún que la acusación la pronuncie el líder del PP, el de repente desmemoriado o descarado Núñez Feijóo, que convocó los últimos comicios gallegos para un 12 de julio, hace sólo tres años y en plena pandemia. De repente parece que no hubiera tanta prisa por acabar con el gobierno socialcomunista.

La peor muestra de comodidad y pereza es de ámbito más general, y no circunscrito a la próxima cita. Se trata del rechazo muy extendido a ser miembro de una mesa electoral, a la vez que se proclama ser demócrata. Lo que debería ser el orgullo de formar parte de la vigilancia que garantiza nuestros derechos se considera por algunos como un atentado a la libertad personal, como si los ciudadanos fuéramos sólo sujeto de esos derechos pero no debiéramos soportar algunas obligaciones y molestias, por muy mínimas que sean, como en este caso.

Pasa lo mismo cuando se considera un contradiós formar parte de un jurado popular, o acudir a la cita a una diligencia policial o judicial. No digamos de los denostados impuestos, sostén de nuestro bienestar. Todo como si la real democracia fuera un incordio.