Martín Vila repite la simpleza de "el cambio de modelo de movilidad" como si eso tuviese algún significado o como si por repetirlo se fuera a convertir en realidad. Es bueno bajar el balón al pasto para saber de qué hablamos. Si a lo que se refiere el infausto concejal de Urbanismo y mendicante candidato a las listas de Podemos es a que en Cádiz la gente se mueve de otra manera a como lo hacía hace cuatro años, la realidad es bien diferente. Hace tres se inauguró el nuevo puente que viene a significar una mejora en el modelo existente: incentivar el uso del vehículo privado. No ha habido ni un solo avance en el sistema de transporte colectivo desde que se pusieron los catamaranes. Digo más: el cambio de la línea 7 en los autobuses urbanos es un atraso. En la ciudad de Cádiz, salvo la línea 1, es un desastre con autobuses viejos y escasos. Se ha puesto en marcha el carril bici que fue una brillante idea de la Junta de Andalucía ralentizada por el gobierno municipal del PP ante las dudas sobre el beneficio que podría reportar a la ciudad. Me parece un proyecto excelente promover el uso de la bicicleta pero su éxito o no se verá dentro de unos años. Por ahora el carril tiene poco uso. A cambio se han trasladado de sitio cientos de plazas de aparcamiento con la irritación consiguiente de muchos conductores poco acostumbrados a dejar sus coches unos metros alejados del portal de sus casas. Es bueno recordar que los vecinos que tienen coche y carecen de una plaza de garaje no tienen más derechos que el resto. Digo más: los conductores no pueden ser tratados como ciudadanos de primera frente a usuarios del transporte público, peatones y ciclistas. El coche es un artículo de nuevos ricos que muchos usan para presumir pero que a todos nos suponen importantes inversiones públicas con problemas de todo tipo. Lo que pomposamente se llamaba la peatonalización del Casco Antiguo es un gatillazo sin precedentes. Se iba a eliminar el tráfico rodado por la plaza de España para lo que se dijo que iba a iniciarse en la plaza de Argüelles. Cualquiera que pase por allí podrá ver la plaza llena de coches y una calzada que lleva a la plaza de España con un disco de circulación prohibida. Eso es todo lo realizado para restringir el tráfico rodado en el Casco. Por mucho que hable Martín, los hechos son tozudos: peores aparcamientos, peor sistema de transporte pública, falta de valentía para peatonalizar mientras la Junta sigue con la obra del carril bici. Con estos bueyes aramos.