Esto es tan viejo como la Mirinda. Ni es cierto que el Gobierno de Juanma Moreno sólo se dedica a presentar los flecos que le dejó Susana Díaz ni lo es que la anterior presidenta le dejase las consejerías repletas de agujeros negros. Susana Díaz ha dejado una Administración andaluza con un problema que Moreno va a sufrir: la insuficiente financiación de la comunidad autónoma. Pero en términos de déficit y de deuda, la Junta está niquelada: ha cumplido con el déficit en 2018 (fue del 0,41%), y tiene un nivel de deuda pública dos puntos por debajo de la media española (del 22%). Este ajuste de cinturón y que lo hiciese sin meter la tijera a las plantillas de las agencias es lo que costó el deterioro de los servicios públicos y, en último término, la desafección de su electorado. Es verdad que las listas de espera en el SAS y en dependencia son bochornosas, pero no por ocultación, sino por acumulación. Lo de la herencia recibida es, en efecto, tan viejo como la Mirinda. Que el nuevo Gobierno le rece el responso al muerto y deje ya de lamentarse. Hay que romper el retrovisor y poner las luces largas. El PSOE acusa al nuevo Ejecutivo de no trabajar y de llorar mucho: es falso, trabajar no consiste en estar metido siempre en un coche y en hacerse fotos. Y sobre llorar... qué otro cosa hizo siempre el PSOE cuando en Madrid gobernaba el PP. Como la Mirinda.