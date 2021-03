Mires como lo mires

El emir de Abu Dhabi, Jaliffa Bin Zayyed, debió pensar el otro día como cantaba el Yuyu en "Los emires por donde los emires": " Ahora pago con un yate: ya te pagaré otro día". Se najó rumbo a Vigo, con escala en Gibraltar para repostar, que la gente tiene mucho dinero a base de ahorrar y el combustible está más barato en el Peñón, salvo que el tránsito por el Estrecho tuviera otros fines distintos a los que todos nos imaginamos, qué sabe nadie. Este periódico empleó un brillante oxímoron para contar la marcha "de momento es definitiva". Se fue el Azzam y dejó el muelle triste, solo, fané y descangallao, como canta el tango, con las visitas de Boluda, aquel presidente del Madrid famoso por decir que su equipo iba a dar un "chorreo" cuando luego perdió, el pobre. Ahora se ha convertido en medio propietario del puerto de Cádiz, entre los amarradores, la terminal nueva, los tráficos a Canarias y demás. De la noche a la mañana nos hemos convertido en una sucursal valenciana. El Muelle Ciudad dejará de tener la vista espléndida del yate más grande del mundo, con esos cincuenta tripulantes que lo único que hacían cada día era sacarle lustre a los barandales y a la cubierta, como los chorros del oro para nada, porque el jeque no tiene entre sus planes subir a bordo, ni en Cádiz ni en Vigo. "Ole, ole mi Dubai, lo digo a boca llena, y el que tenga un Rolex que se le seque la hierbabuena", si seguimos con la cita de autoridad del Yuyu. El dueño del Azzam, dicen, es el anfitrión de ese evasor fiscal al que llaman Emérito, como decía en su romancero José Manuel Caballero, "don Juan Carlos es mi amigo, de la caza gran amante, le gustan los conejos más que los elefantes". En el fondo, la diferencia entre los Emiratos Árabes Unidos y Cádiz es tal que aquí estamos a la espera de ver qué hace Locos por el Balón en la ampliación de capital, si Vizcaíno y Pina siguen su duelo a golpe de acciones como si estuvieran en el parquet de Wall Street, mientras que en el Golfo Pérsico compran los equipos tan solo por darse un capricho. Decía el mismo romancero, "En mi tierra un millonario, no tiene que trabajar, y en Cádiz el Millonario, vende pitos de Carnaval". Así que aquí cantamos el "bájame la jaula, Jaime" y "algo se muere en el alma cuando un amigo se va" , como despedida al Azzam, un año puesto en el muelle sin que se les haya visto el pelo a los tripulantes, solo el brillo escamondao de tanto frotar. Los pobres no han podido ni irse a tomar algo al Pablito o al Bahía, frente por frente del atraque, tal es el secretismo que el emir ha impuesto a la tripulación. Supongo que habrán dejado en la tesorería de la Autoridad Portuaria sus buenos euros, quizás menos de los que deja cada día el expresidentes del Madrid.