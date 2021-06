Mirandilla

El fútbol es para las emociones, la razón se queda fuera de cada estadio, que gane mi equipo aunque sea de penalti injusto en el último minuto. En el mundo de las emociones los hay más exaltados que otros, los dirigentes pueden actuar con frialdad mientras los ultras ( el Frente Atlético o las Brigadas Amarillas) lo hacen movidos por la pasión. Todos piensan que su equipo es el mejor, que como su afición no hay ninguna, que Mágico fue el mejor jugador de la historia y si tiene alguna mancha en su vida privada se le perdona. Por eso hay tantos cadistas que no soportan la idea de que su estadio vaya a cambiar de nombre, por el pasodoble de Manolito Santander y porque después de 70 años es complicado comprenderlo. Me parece objetivo que Ramón de Carranza está sujeto a la ley de Memoria Histórica que, como todas las leyes, debe ser cumplida. Fue alcalde impuesto por dos dictadores y participó en la depuración de funcionarios municipales. Esos son los datos, por más vueltas que le quieran dar los carrancistas. Según mi opinión, debería haber sido el Cádiz quien hubiera acometido el cambio .Es un edificio de propiedad municipal donde el Ayuntamiento se gastó 60 millones de todos en reformarlo aunque decía la propaganda municipal en la época de Teófila que no iba a costar nada, ha costado ese dineral para disfrute de los 7.500 socios vecinos de la ciudad de Cádiz. El usuario es el Cádiz CF, lo justo es que lo decidieran sus directivos o sus socios. Ya puestos a cambiar, me parece desproporcionado que se hiciese un proceso de participación ciudadana que no se hizo para cambiar la Avenida Juan Carlos I, el Colegio Andalucía, la plaza de la Cruz Verde, el Teatro Pemán o Canalejas. ¿Por qué no se somete a participación pública la retirada de la placa donde se recuerda al escritor José María Pemán?¿Por qué no se sometió a votación la retirada del busto de la escritora Mercedes Fórmica? No tiene ni pies ni cabeza que se le conceda a los cadistas decidir el nombre del estadio y no se nos conceda al resto de vecinos participar en otros asuntos, a ver cuántos votaban por Juan Carlos Aragón, igual había sorpresas. Y ya puestos a promover la participación me parece ridículo echarle la culpa a una conspiración, como ha hecho el Equipo de Gobierno: que entonen el mea culpa, que digan que se han equivocado, que es un mamarracho todo el proceso hasta el punto de que 270 gaditanos adopten una decisión en nombre de todos. Si están tan convencidos de que había que quitar lo de Carranza, que lo hubiera decidido hace años la Junta Local de Gobierno y nos hubiéramos evitado el bochorno ante toda España de que no sabemos ni organizar una votación . Buscar culpables dice poco del Ayuntamiento.