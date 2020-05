Digamos primero lo obvio: el Ingreso Mínimo Vital era necesario, lo raro es que no se hubiese creado antes. Una medida excepcional y justa, para eso está el Estado, para ayudar a integrar a quienes peor lo están pasando. Así que solo cabe aplaudir la medida del Gobierno. Ahora me perdonan que fortalezca mi perfil sieso. Los problemas que yo veo: ¿hay dinero para pagarlo? Este año España va a pedir 300.000 millones de euros prestados para hacer frente a la crisis, dinero que habrá que devolver en algún momento. Por si fuera poco, cuando amaine la tormenta habrá que restituir la Sanidad a una situación decente, lo que significa aportar recursos para pagar mejor a los sanitarios, contratar más personal y darles medios, aparte de crear un verdadero Sistema Nacional de Salud y no 17 sistemitas cutres. También habrá que resolver el agujero negro de las residencias de ancianos. La paulatina vuelta del sistema educativo hará necesario contratar más docentes, habrá que ayudar a muchos parados, prolongar algunos ERTEs, impulsar la economía con incentivos para las empresas y, esto es importante, invertir en investigación. Todo eso es mucho dinero, que no se va a recaudar con una tasa a los ricos porque en España son pocos y defraudadores. Espero que alguien haya hecho bien las cuentas. Otro asunto preocupante: si todavía hay gente que no ha cobrado el ERTE ¿cómo promete el Gobierno pagar este Ingreso el mes que viene? Es una temeridad. Una última cuestión no menos importante: habrá picaresca, hemos de aceptarlo. Esperemos que los servicios sociales de las diferentes administraciones sepan actuar con rigor para evitar el engaño que lleva a algunos que están en la economía sumergida, en el chapú, a beneficiarse de lo que no le corresponde. Esta es la ciudad de los sordos de astilleros, conviene recordar, o de los cursos desde casa para los exdelphis, ahora que en Barcelona están recibiendo la misma medicina. Hay tradición de picaresca, no hay nada que haga más daño a una medida como esta que los aprovechados, los que tienen dinero B y como no lo declaran hacen uso del Ingreso Mínimo Vital mientras quienes se parten el lomo con largas jornadas y trabajos penosos se enfurecen con los abusos, los que venden números clandestinos, los que trabajan sin contrato para poder usar las ayudas. Esa gente deberían ser los primeros en actuar con honradez, caso contrario habrá que intervenir con rigor. Mientras tanto, bienvenida esta justa medida, aunque le llamen paguita.