Millonetis comprometidos

El alcalde y concejal para la Transición Ecológica dijo que ya no hay excusas para que la gente se instale paneles fotovoltaicos destinados al autoconsumo de energía. Me pareció una apreciación un tanto osada aunque como el movimiento se demuestra andando estaremos atentos cuando pasen unos meses para saber cuántos concejales del Equipo de Gobierno se han colocado los paneles en sus domicilios y cuántos de los edificios municipales lo tienen. Hay un primer problema: la mayoría de los edificios de Cádiz no tienen sitio para colocarlos bien porque las terrazas están ocupadas por áticos de uso privativo, bien porque son muy pequeñas para las necesidades de la instalación. En segundo lugar veo muy problemático que las comunidades de propietarios, por pequeñas que sean, se pongan de acuerdo para un gasto de esta naturaleza. Habría que modificar la ley de la propiedad horizontal con el fin de obligar a las comunidades a proceder a esta inversión. En último lugar, si me permiten la osadía, voy a contar mi experiencia personal como el ingenuo que soy: en mi edificio somos tres propietarios, por lo que es relativamente fácil ponernos de acuerdo al respecto, como así hicimos. Fuimos a Eléctrica de Cádiz donde nos recibió una chica muy amable en el sótano del edificio. Allí nos informó de las condiciones, se quedaron con nuestros datos y fueron a casa para hacer el proyecto (previo pago de 50 euros). El resultante es desolador: la instalación cuesta 6.000 euros, de los cuales 4.000 son considerados "gastos de instalación". De esa parte nos podíamos deducir hasta un 30% en el IBI a lo largo de cuatro años. También hay una bonificación del Impuesto de Obras. El chocolate del loro. Por si fuera poco el mecanismo que te ofrecen significa que te comparan el Kw excedentario que genere tu instalación a 0,5 mientras te lo venden (los días sin sol, como estos) cuando lo necesites a 0,7. Por supuesto sigues pagando en tu recibo de la luz todas las tasas y recargos que aplica el Gobierno: la gestión de los deshechos de las nucleares, el cierre de las minas de carbón, etc. Te dicen que la amortización es en un plazo de 20 años, por lo que me vino a la memoria la frase de Keynes: a medio plazo todos calvos. Se suponía que en este tipo de asuntos estaba de asesora Alba del Campo, la licenciada en Ciencias de la Información que nos trajimos de Madrid. Conclusión: el programa municipal de autoconsumo es para millonarios con conciencia ambiental, si eso existe en Cádiz.