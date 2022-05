Milagrosa salvación del Cádiz CF

Por fin Cádiz ha recibido una gran alegría este año. Gracias al fútbol, que aporta ingresos a la ciudad, como afirma Antonio de María. La gente está diciendo que la salvación del Cádiz CF ha sido milagrosa, aunque más milagroso hubiera sido descender con 39 puntos. No ha ocurrido en los últimos años. Y con 38 puntos, como el Granada, no descendía nadie desde la temporada 2015/2016, cuando bajó el Rayo Vallecano. En 2021 se salvaron el Elche con 36 puntos y el Alavés y el Getafe con 38. En la última jornada siempre desciende el más tonto. La temporada pasada descendió el Huesca, tras empatar en casa con el Valencia, que no se jugaba nada. ¿Nada? Esta vez nos hemos salvado de chiripa. La suerte y los arbitrajes son factores determinantes, junto al acierto del último día.

El Cádiz hizo lo que debía, y le benefició que el Alavés no alineó a cinco titulares. Pero el Granada no se puede quejar. Le obsequiaron un penalti inexistente y lo fallaron. El Cádiz también falló uno ante el Real Madrid en la penúltima jornada. En la jugada de Espino (que no era penalti), esta vez no se lo pitaron, aunque lo intentaron, gracias a que lo avisaron del VAR. Hubiera sido un escándalo enviar al Cádiz a Segunda con esa jugada, después de los arbitrajes que ha sufrido, singularmente el de Mallorca, que ha alterado los descensos, y del regalo al Granada que desperdició Jorge Molina.

El Cádiz no hubiera pasado tantos apuros con un arbitraje normal en Mallorca. O ganando al Espanyol, que le birló dos puntos fuera de hora en Carranza, cuando el Cádiz vencía por 2-1 en el minuto 96. Era el debut de Sergio. A partir de ahí, ya no regalaron puntos en las prolongaciones. Por cierto, el Cádiz ha terminado con 39 puntos, y con una diferencia de goles de menos 16 (35 a favor y 51 en contra). La temporada pasada se salvó con 44 puntos, y con una diferencia de menos 22 goles (36 a favor y 58 en contra).

Providencial ha sido que Manuel Vizcaíno fichó a Sergio González, pese a que un amplio sector de la afición quería la continuidad de Álvaro Cervera. Sergio ha conseguido 25 puntos en 18 partidos, mientras Cervera se fue con 14 puntos en 20 partidos. Se han salvado varios equipos gracias a los puntos que les regaló el Cádiz en la primera vuelta. Además de aprovechar los fichajes de invierno, Sergió rescató a Iván Alejo y Akapo, que apenas jugaban con Cervera, y recuperó a Negredo, entre otros detalles.

Para continuar en Primera, y afianzarse, el Cádiz necesita un salto de calidad, con buenos refuerzos. Ahora tienen otra oportunidad.