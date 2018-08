En el Ayuntamiento de Cádiz llevan desde hace unos días escuchando la Sinfonía del Gato de Rossini. Miauuu¡¡¡ Hemos pasado de la crisis de los inicios del hambre que tenían los niños en la ciudad a la que sufren ahora los gatos en los antiguos depósitos de tabaco. Alerta roja en San Juan de Dios. Gabinete de crisis para encontrar una solución al problema. En esta ocasión son capaces de llevar la contraria a los que dicen de ellos que no son capaces de sacar nada adelante y que para todo acumulan retraso. Ahora no, han zanjado el problema aprobando medidas con la rapidez de un felino. Cádiz es la ciudad amiga de los animales, que no se diga. También lo es de los refugiados, aunque no se note en nada, salvo en la pancarta que hay en la fachada del Ayuntamiento. Al menos, ya se le ha encontrado un uso a los depósitos de Altadis. Para que no se diga que se desaprovechan las oportunidades. Miauuu.