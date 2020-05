Qué gran verdad es que toda crisis es una oportunidad. Por ahora están haciendo el negocio los fabricantes e intermediarios de mascarillas, guantes, respiradores, trajes de protección, geles y artilugios para la realización de pruebas para detectar la COVID-19. La falta de previsión de los gobiernos hizo que no dispusieran de estos productos en caso de una epidemia, así que todos volvieron los ojos a China para hacerse con grandes cantidades , así han hecho negocio los fabricantes, China se ha incorporado a la diplomacia del poder blando, y los intermediarios como ese despacho de graduados sociales de Málaga que le dio coba a varias instituciones como la Diputación de Cádiz . Algunas farmacias subieron los precios de manera desorbitada hasta que el Gobierno tuvo que regular los precios de las mascarillas. La gente hizo acopio de papel higiénico , harina, levadura o tinte para el pelo, ahora no hay casa que no tenga un lote de mascarillas.

Otro producto que se ha extendido con la epidemia es la máscara esa como de soldador y, como siga la enfermedad, los más hipocondríacos saldrán a la calle con un traje de protección de esos que usan los militares para la prevención nuclear, bacteriológica o química, NBQ. Una vez pasados a la fase 1 se están forrando los que venden pantallas de metacrilato. No hay sitio de atención al público que no tenga una pantalla de metacrilato, colgada del techo o sobre una mesa, todos te hablan detrás de una pantalla de metacrilato. El que montó una fábrica de este material se está forrando. Los bancos, las oficinas públicas, los centros de salud, hoy mismo en todos los colegios. No sé yo los bares, a ver qué dice Di María porque me da que la mayoría seguirán con las fuentes de paella y ensaladilla sobre la barra, con el suelo lleno de serrín y servilletas., a ver si LLORECA además de pedir toma medidas.

No sé si el metacrilato permanecerá en la vida de las gentes, igual los hay que lo ponen en su casa, incluso en el lecho conyugal, para mayor prevención. Cuando llegue el verano pueden ponerlo en las playas, para el carnaval pueden aplicar el protocolo de LaLiga, hasta podemos decir que si Antonio Marín lo hubiera sabido en lugar de poner unos barrotes a "Entre rejas" hubiera puesto una pantalla de metacrilato. Llevamos en Cádiz 40 años para cambiar el modelo productivo, primero por la crisis del sector naval, ahora por la del turismo. Igual podía instalarse una fábrica de metacrilato porque los neuróticos van en aumento.