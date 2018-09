Es positivo que la ministra de Defensa, Margarita Robles, acuda al Senado para dar un mensaje "de tranquilidad". De relativa tranquilidad, precisaría yo. No están en peligro las cinco corbetas que construirá Navantia para Arabia Saudí. O eso supone ella. Porque no le consta que haya sido desautorizada en la venta de bombas, ni cree que esté vinculado a las corbetas. Eso ya lo dijo. Pero con el tiempo, todo se ve: lo que es verdad y lo que es mentira. También se ve que este Gobierno no tiene las ideas claras, ni siquiera con el Senado. Por un lado, le querían eliminar sus funciones. Pero, por otro, van de vez en cuando a dar mensajes. La ministra de Defensa proclamó que defenderá a los trabajadores de Navantia. No va a defender a Irán, como hacen otros sin reconocerlo.

En San Fernando y en Puerto Real tenemos astilleros militares porque así se salvaron de la privatización y el cierre. ¿O no saben lo que ocurrió con la factoría de Astilleros en Sevilla? Era civil, se privatizó, echaron a sus trabajadores, y se ha perdido como el barco del arroz. Quedó un astillerito modesto. Aquí hubiera pasado lo mismo, de no ser por la movilización, y porque el PP y el PSOE salvaron a los astilleros, diga lo que diga el alcalde podemita González.

En el año 2000, cuando gobernaba José María Aznar (PP), la Empresa Nacional Bazán fue integrada en Izar. La Bazán tenía factorías en San Fernando, Ferrol y Cartagena. Fue fundada por el INI en 1947 (tiempos de Franco), en las ciudades departamentales, para la construcción de lo que entonces se llamaban buques de guerra. Por supuesto, los barcos eran militares, y no se entregaban a países comunistas precisamente. Bazán siguió durante la democracia, hasta que en 2000 fue integrada en Izar junto con los astilleros civiles de AESA.

¿Se acuerdan de cuando la CE decía que el Gobierno aportaba ayudas injustificables a los astilleros? Hubo otra reestructuración, no por gusto, sino impuesta por Bruselas, en 2005, cuando gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), y así se creó Navantia. En esa empresa de astilleros se integraron los tres de la Bahía, que se salvaron a sangre y fuego, a diferencia de los vendidos al sector privado que eran insostenibles.

Nadie protestó cuando en los astilleros de la Bahía construyeron barcos de guerra para la Venezuela de Hugo Chávez, en tiempos de Zapatero. Al contrario, algunos elogiaron al régimen chavista y se puede leer en las hemerotecas. Sucede que los de la memoria tienen poca memoria, y se les nota mucho cuando engañan a la gente.